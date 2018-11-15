"Талибан" - разрешен в России и мире?

"Движение "Талибан" - террористическая организация, запрещенная в РФ", это то, что до сих пор полагается писать, согласно действующему российскому законодательству.

Однако после того, как в Москве прошли многосторонние переговоры с участием главы российского МИД Сергея Лаврова и официальных представителей афганских талибов, редакторам государственного агентства РИА Новости было спущено неформальное указание больше не называть последних террористами.

Почему же произошли такие перемены? C одной стороны, талибы за полтора десятилетия войны с коалицией НАТО сумели не только выстоять, но и доказать, что являются той военно-политической силой, с которой придется обсуждать будущее Афганистана любому, кто в нем всерьез заинтересован. С другой стороны, самим талибам удалось выйти из ниши международной террористической организации с неприемлемыми для всех мировых игроков целями и методами, в которую их загоняли со всех сторон, и поставить себя в качестве освободительной и руководящей силы мусульманского афганского народа, готового строить ответственные добрососедские отношения с окружающими. C третьей стороны, на фоне конфронтации с США Москва пользуется возможностью "потролить" своих геополитических конкурентов, демонстративно ведя переговоры с теми, кто с ними ведет войну. Что вполне соответствует отношениям тех же США с сирийскими повстанческими группами, которые воевали в Сирии против Москвы и официального Дамаска.

Однако куда важнее понять, что же все это означает. И тут мы бы не стали впадать ни в эйфорию, как делают одни, ни в отчаяние, как делают другие.

Прежде всего, потому что, переговоры это всего лишь переговоры. Ни больше, но и не меньше. Надо помнить, что Москва уже не раз вынужденно вступала в переговоры с непризнанными и официально объявленными ей вне закона силами, а потом как ни в чем не бывало, продолжала бороться с ними на уничтожение. Так в свое время было и с Чеченской Республикой Ичкерией, так недавно было и с группами сирийской оппозиции, которые чуть ли не одновременно звали на пафосные переговоры в Астану и при этом бомбили и превращали в руины контролируемые ими города и населенные пункты.

То есть, переговоры и определенные дипломатические реверансы это даже не официальное признание и отмена "террористичности". К слову, на своей контактной площадке в Катаре талибы уже давно вели переговоры с представителями США, в частности, требуя исключения из списка террористических организаций. Но добиться этого пока не удалось, так что, сам факт переговоров еще не тождественен признанию ("нетеррористичности").

Во-вторых, даже дипломатическое признание не является той броней, которая в современном мире способна защитить от любых посягательств. Москва официально признавала территориальную целостность Украины и Крым ее частью даже тогда, когда уже были начаты планирование и реализация плана присоединения последнего к России. И подобный трюк на протяжении XX века ей проделывался неоднократно - "как известно", это сами афганский и финский народы в лице признанных Кремлем в качестве их представителей марионеток просили СССР ввести в их страны войска для "оказания интернациональной помощи". То есть, было бы желание, а возможность обойти международное право при наличии силы всегда представится.

И, тем не менее, ничего не значащим факт этого признания Талибана участником международного политического процесса тоже представлять нельзя. Конечно, на этом основании расслабляться не стоит, да они этого и не будут делать. Как говорится, доброе слово и пистолет убедительнее, чем просто доброе слово, и кто кто, а талибы это прекрасно знают, и в таких прописных истинах от нас не нуждаются. Но все же, допуск в клуб, где помимо обладания пистолета ты можешь использовать и доброе слово - это значимая политическая победа, особенно для того, кого десятилетия туда не хотели искать.

Нравится нам это или нет, но в последниедесятилетия еще ни одна сила на исламском поле, которая демонстративно отвергала саму возможность членства в этом клубе т.н. международного сообщества, в достижении мирских политических целей не преуспела. Реалии таковы, что чтобы эффективно контролировать свою территорию, управлять ей и решать проблемы ее населения (в нашем случае населения, придерживающегося Ислама), требуется международное признание и выход из ниши международной террористической организации, с которой ни одно государство не будет иметь никаких дел.

Талибы сегодня на пути именно к такому признанию, и это показатель того, что их военно-политический курс приносит успехи. Но говорить о том, что они окончательные и необратимые пока крайне преждевременно.