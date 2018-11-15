Израильский «ястреб» Либерман ушел в отставку: ХАМАС отмечает победу

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил о своем уходе из правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху в знак протеста против перемирия в Газе.

Обращаясь к репортерам в Иерусалиме в среду, Либерман сказал, что он считает, что перемирие с ХАМАС в Газе, заключенное при посредничестве Египта, «капитуляцией перед террором».

Он сказал, что также яростно возражал против того, чтобы Израиль разрешил Катару доставить в Газу помощь на 15 млн. долларов на прошлой неделе.

«С моей точки зрения, есть два важных момента, из-за которых я не мог продолжать: 15 миллионов долларов, которые пошли в сектор Газа, перенесенные в чемоданах из Катара ... что произойдет с деньгами после того, как они пройдут через границы?» - сказал бывший министр.

«Они пошли в семьи террористов, которые сражались на границе с израильскими солдатами, бросали гранаты. Эти семьи являются первыми, кто получит часть этих 15 миллионов долларов, другими словами, мы ... даем деньги террористам», - добавил Либерман.

Между тем, ХАМАС назвал отставку Либермана «политической победой Газы».

Пресс-секретарь палестинской группы Сами Абу Зухри заявил в среду, что отставка Либермана означала «признание поражения и неспособность противостоять палестинскому сопротивлению», добавив, что «стойкость Газы вызвала политическую ударную волну через Израиль».

Перемирие, объявленное во вторник группировками во главе с ХАМАС, предназначается для прекращения двух дней израильских воздушных ударов по Газе после скрытой израильской операции внутри анклава, на которую палестинские группировки ответили ракетным обстрелом.

По меньшей мере 15 палестинцев и двух израильтян были убиты за два дня в результате худшего всплеска насилия за четыре года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху защитил перемирие, заявив, что «руководство делает правильные вещи».

Отставка Либермана значительно ослабляет коалиционное правительство Нетаньяху и, похоже, приводит к досрочным выборам.

Но было бы наивным ожидать, что в Газе воцарился мир. Палестинский рыбак в Газе был убит израильскими военными в среду, уже после вступления в силу прекращения огня.

Союз рыбаков сказал, что 20-летний мужчина работал на пляже возле сухопутного морского забора, отделяющего Газу от Израиля, когда его подстрелили.

Это убийство рыбака ставит под сомнение хрупкое прекращение огня. Во всяком случае, палестинцы мало верят в продолжительность перемирия. Опыт многих нарушенный перемирий, говорят палестинцы, показывает, что Израиль их очень легко нарушает.