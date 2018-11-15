ОАЭ собирается открыть посольство в Дамаске

ОАЭ ведет переговоры об открытии своего посольства в Сирии и возвращении своего посла в Дамаск через шесть лет после закрытия миссии из-за кровавой войны в стране, сообщила в понедельник российская «Независимая газета».

Источник в Дамаске сказал журналистам, что официальные лица ОАЭ встречаются с сирийским режимом, чтобы восстановить свою дипломатическую миссию в столице, в знак теплеющих отношений Абу-Даби с режимом Башара Асада.

По словам источника, эмиратовский дипломат уже постоянно находится в Дамаске, а другие официальные лица регулярно посещают сирийскую столицу.

В репортаже добавлено, что из посольства ОАЭ были удалены колючая проволока и бетонные барьеры, и что египетские официальные лица также участвуют в переговорах.

Репортаж вышел спустя несколько дней после того, как про-режимный ресурс Al-Masdar News сообщил, что Саудовская Аравия общается с сирийскими асадитскими властями через ОАЭ, чтобы примириться.

Газета утверждает, со ссылкой на источник в Дамаске, что первым шагом на пути к примирению станет повторное открытие посольства ОАЭ в Дамаске.

Напомним, что за исключением Омана, государства Персидского залива закрыли свои миссии в Сирии после начала конфликта в 2011 году, когда силы Асада застрелили мирных демонстрантов.

Некоторые государства Персидского залива даже поддерживали фракции сирийской оппозиции в течение семилетнего конфликта, предоставляя оружие различным повстанческим группировкам в попытке противостоять иранской поддержке сирийского режима.

Но недавние события свидетельствуют о том, что государства Персидского залива теперь стремятся примириться с режимом Асада.

В прошлом месяце Асад сказал кувейтской газете, что после многолетней враждебности Сирия достигла «серьезного понимания» с арабскими государствами.

Он сказал, что арабские и западные делегации начали посещать Сирию для подготовки к открытию дипломатических миссий.

Интервью произошло на фоне неожиданно теплого общения между министром иностранных дел Сирии Валидом аль-Муаллемом и его бахрейнским коллегой Халидом бен Ахмедом аль-Халифой в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Встреча подняла вопрос о том, собираются ли некоторые страны Персидского залива, большинство из которых являются врагами союзника Ирана Башара аль-Асада, пересмотреть свои отношения с Дамаском по мере того, как война идет к концу.

Судя по всему, пересматривать отношения им придется. Почти все уже смирились с тем, что Асад победил в войне, а дела приходится вести и как то дальше.