Дело Джамаля Хашакджи: "Скажи своему боссу, что дело сделано"

Убийца саудовского журналиста-диссидента Джамала Хашакджи, как сообщается, позвонил начальнику, сказав: «Скажи своему боссу, что дело сделано». СМИ подозревают, что под боссом имеется в виду наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман. Об этом говорится в статье, которая вышла в понедельник в The New York Times, ссылаясь на «трех людей, знакомым с аудиозаписью убийства г-на Хашакджи, переданных турецкой разведкой».

В докладе говорится, что Махер Абдуль-Азиз Мутриб, один из 15 членов саудовского «эскадрона смерти», отправленного в Стамбул, чтобы встретиться с Хашакджи, сделал звонок по телефону и говорил по-арабски. Считается, что он говорил с одним из помощников наследного принца и утверждается, что именно он сказал, что «дело сделано». «Хотя принц не упоминался по имени, американские разведчики считают, что «боссом» назвали принца Мухаммада», сообщает The New York Times.

Напомним, что 2-го октября в саудовском консульстве в Стамбуле был убит саудовский гражданин и обозреватель газеты The Washington Post Джамаль Хашакджи, который известен как критик МБС.

После нескольких недель отрицания своей причастности королевство признало, что Хашакджи был убит в консульстве. Тем не менее, правительство Саудовской Аравии заявило, что королевская семья Саудовской Аравии не знала о заговоре с целью убийства журналиста. В связи с убийством в Саудовской Аравии были арестованы 18 человек, включая сотрудников службы безопасности.

Это не первый раз, когда в СМИ появляются утверждения о том, что МБС стоял за жестоким убийством. 4 ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что Сауд аль-Кахтани, известный своей работой на наследного принца в качестве консультанта по социальным медиа, ответственный за кампанию против клеветы против диссидентов, был и планировщиком, и организатором убийства. Согласно The Wall Street Journal, Кахтани сейчас находится под уголовным расследованием и уволен с работы в качестве консультанта по СМИ.

В статье также сообщалось, что Кахтани сначала попытался убедить Хашакджи вернуться в Эр-Рияд, но когда он потерпел неудачу, он спланировал убийство. В статье рассматривается вопрос о том, знал ли наследный принц об этих планах, поскольку Кахтани был известен как его «правая рука».

Между тем, газета Sabah на днях показала, что некоторые члены предполагаемой группы убийц несли в своем багаже ​​10 телефонов, пять радиоприемников, интерком-глушитель, два больших шприца и два электрошоковых устройства. Сообщалось также о том, что полиция не видела никаких частей тела в рентгеновских лучах.

Все дело об убийстве журналиста привело к беспрецедентному международному давлению на Саудовскую Аравию и ее могущественного наследного принца, которого Хашакджи открыто критиковал.