5000 семей стали беженцами в результате вспышки насилия в Афганистане

ООН в Афганистане подтвердила в среду, что последние столкновения в районах Малистана и Джагори в центральной части Газни привели к перемещению более 5000 семей в раздираемой войной стране, сообщает агентство «Анадолу».



Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) отметило в заявлении, что семьи бросились в бега, ища убежище в относительно безопасных местах в соседних провинциях.



«Пострадала доступность к продуктах питания и медикаментам на местных рынках. Основные цены на сырьевые товары увеличились, а топливо в дефиците. Семьи, покидающие свои дома, подвергаются суровым зимним условиям и нуждаются в убежище и тепло. В Джагори и Малистане никакого ответной реакции не было, а наши партнеры не смогли получить доступ к пострадавшему населению из-за боевых действий», - сказано в заявлении.

Ранее на этой неделе в столице Кабуле массовый шииты хазарейцы провели массовый митинг против этих столкновению



Пресс-секретарь «Талибана»* Забихулла Муджахед заявил в понедельник в заявлении, что район Малистан был ими взят, а 42 афганских силовика были убиты.



На прошлой неделе в Урузганской области начались столкновения между боевиками проправительственного шиитско-хазарейского командира ополчения Абдуллы Хакима Шуджая и талибами, которые вошли в хазарейские районы Джагори и Малистан.



УКГВ настоятельно призвало все стороны в конфликте уважать международное гуманитарное право, защищать гражданское население и содействовать оказанию помощи нейтральным и беспристрастным гуманитарным учреждениям. Это включает в себя обеспечение безопасного прохода гражданских лиц, пытающихся покинуть пострадавшие районы.



По данным ООН, в Афганистане насчитывается около 1,5 миллиона человек, перемещенных в результате боевых действий в Афганистане.

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