Житель Ингушетии хочет узнать своих похитителей

Ранее похищенный силовиками житель Ингушетии Рустам Льянов обратился в правозащитный центр "Мемориал" с просьбой помочь найти похищавших его правоохранителей.

Опознать участников его похищения Льянов не может, т.к. они были в масках, но как отметил руководитель ингушского "Мемориала" Тимур Акиев, вычислить похитителей в теории не составило бы труда.

"Если будет воля, то правоохранители смогут раскрыть это дело. Машины ездили по трассе на большой скорости, их можно легко вычислить по камерам", - отметил Акиев.

Вечером 11 ноября вооруженные люди приехали во двор братьев Рустама и Руслана Льяновых в селе Зязиков-юрт Малгобекского района Ингушетии. Представившись полицейскими, они надели маску на голову Рустама Льянова и привезли его в неизвестное ему место. Как выяснилось на месте, им было нужно, чтобы Рустам обратился на видео к своему дяде - руководителю Европейской ассоциации ингушей в Брюсселе Ибрагима Льянова с просьбой прекратить нелицеприятные высказывания в адрес главы Ингушетии Юнус-бека Евкурова, а также принести извинения перед Евкуровым за высказывания своего дяди.

"Запись переснималась три раза, каждый раз преступники в масках выходили и с кем-то согласовывали видеозапись", - пишет в своей публикации общественник Муса Абадиев.

Спустя несколько часов Рустама обратно доставили в Зязиков-юрт.