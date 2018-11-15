Убитые в Чечне — снова ИГИЛ?

В воскресенье 11 в Урус-Мартановском районе Чечни погибли два местных жителя 1994 и 2001 года рождения.

Как сообщили местные силовые структуры, в дежурную часть позвонили из села Мартан-Чу и сообщили о замеченных двух молодых людях с оружием. Позвонивший житель сообщил полиции, что двое парней пытались угнать его машину, но ему всё же удалось скрыться от грабителей.

Как пишет в своём пресс-релизе Следственный комитет по Чеченской республике, парней нашли уже на окраине села, где они "открыли прицельную стрельбу по полицейским", вследствие чего были убиты ответным огнем.

В этой связи вызывает вопросы информация, переданная представителем МВД журналистам. В ориентировке сообщается о двух жителях города Урус-Мартан, которые ушли из дома с оружием в неизвестном направлении, и добавляется, что их могли использовать боевики в качестве смертников.

Однако Следственный комитет в своём пресс-релизе не упомянул о причастности убитых к вооруженному подполью. Примечательно и то, что инцидент расследуется по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.



Как рассказали журналистам местные жители, после перестрелки силовики задержали мужскую часть родственников убитых и уже провели обыски в домах родственников и родителей.



Сами местные жители подвергают сомнению официальную версию силовиков, отмечая также, что разоружить двух человек, вооруженных одним охотничьим ружьём, не составило бы труда.



Кроме того, полицейские ищут и предполагаемого сообщника убитых, которому по ориентировке должно быть 20 лет. По-видимому, силовики хотят сделать расследование наиболее «успешным», подгоняя к делу ИГИЛовский* след.



К этому выводу подталкивает и то, что родители убитых парней не стали проводить Тазият, что обычно запрещается местными властями для тех семей, чьи убитые родственники оказались участниками вооруженного подполья.



* - запрещённая в России террористическая организация.