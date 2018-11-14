«Мы не можем принять существование лагерей перевоспитания» - глава МИД Германии

Глава министерства иностранных дел ФРГ в Пекине сделал заявление о лагерях по "перевоспитанию" мусульман, сообщает Deutsche Welle.

Несмотря на предупреждения Китая в адрес официального Берлина не вмешиваться во внутренние дела КНР, глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас призвал Пекин к прозрачности в вопросе, связанном с нарушением прав мусульман в Восточном Туркестане.

"Мы не можем принять существование лагерей по перевоспитанию", - заявил Маас по итогам встречи с китайским вице-премьером Лю Хэ.

В прошлый четверг члены Бундестага Германии осудили правительство Китая за обращение с уйгурским населением, обвинив Пекин в нарушении прав человека.

В своем выступлении партия зеленых призвала правительство Германии потребовать от Пекина предоставить независимым наблюдателям и журналистам доступ в регион Синьцзян.

Обсуждение в Бундестаге вызвало острый ответ Китая. Посольство Китая в Берлине заявило, что Пекин «крайне недоволен» и обвинил бундестаг в «грубом нарушении внутренних дел и грубом нарушении суверенитета Китая».