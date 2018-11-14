США назначили нового посла в КСА: генерала армии США, арабского христианина.

Президент США Дональд Трамп во вторник выбрал высокопоставленного генерала армии США, известного своим участием в иракской войне, в качестве посла в Саудовской Аравии на фоне растущего трения между давними союзниками.

Кто же такой Джон Абизайд?

Ему 67 лет, он свободно говорит по арабски, много лет изучал Ближний Восток. Абизайд происходит из семьи ливанского христианского происхождения, а на вершину военной карьеры он выбился, когда возглавил Центральное командование США в Ираке, с 2003 по 2007 год.

Дональд Трамп, как известно, любит бывших генералов на руководящих должностях. Джим Маттис является его начальником Пентагона, а Джон Келли остается его начальником штаба.

Последняя позиция четырехзвездочного генерала переносит его в другой крупный центр западной активности на Ближнем Востоке: Эр-Рияд.

Будучи студентом Гарвардского университета, Абизайд написал диссертацию по Саудовской Аравии. Он сосредоточился на расходах на оборону в Саудовской Аравии, а его статья получила высокую оценку со стороны ученых.

В настоящее время он является консультантом и сотрудником в Институте Гувера Стэнфордского университета.

В Ираке у него хватило дальновидности, чтобы увидеть, что американцы столкнутся с «классической кампанией партизанского типа», после свержения Саддама Хусейна, в то время как его коллеги часто были уверены, что обеспечили «быструю победу».

У Вашингтона и Эр-Рияда сейчас напряженные отношения после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашакджи. Трамп угрожал последствиям для Саудовской Аравии после того, как та призналась, что он был убит в ходе преднамеренной операции в саудовском консульстве в Стамбуле в прошлом месяце.

Но Трамп очень не хочет прекращать продажу оружия саудовцам на фоне отсутствия убедительных доказательств, которые прямо обвиняют руководство Саудовской Аравии. Саудовский король Салман и наследный принц Мухаммад бин Салман отрицают любую свою причастность к этому инциденту.

Так что, Абизайда это безусловно кризисный дипломат, и его роль скорее всего будет состоять в стимулировании американской линии по региональным вопросам, таким как Йемен, где Вашингтон призывает к прекращению огня, и Иран, где президент США Дональд Трамп выступает за жесткую позицию.

Интересно, что вскоре после ухода в отставку в 2007 году Абизайд сказал, что, хотя США должны пытаться помешать Тегерану получить ядерное оружие, «есть способы жить с ядерным Ираном», описывая поведение Ирана как рациональное, и отмечая, что США уже когда-то имели дело с ядерным СССР.