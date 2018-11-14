Спустя 40 лет судят красных кхмеров: в том числе за геноцид мусульман

В пятницу чрезвычайные палаты судов Камбоджи, более известные как трибунал красных кхмеров, вынесут свой вердикт о том, виновны ли «брат номер два» режима красных кхмеров, Нуон Чеа (ему 92 года), и глава государства Кхиеу Сампхан (87 лет) в геноциде этнических вьетнамцев и чамов, мусульманского меньшинства.

Судьи также будут определять, виновны ли эти два человека в преступлениях против человечности в отношении тюрем, рабочих мест, принудительных браков и сексуального насилия.

Суд приговорил обоих мужчин к пожизненным срокам в 2014 году за преступления против человечности, за их роль в насильственной эвакуации городов вскоре после того, как красные кхмеры захватили власть.

Пятничное решение связано с тем, что трибунал подвергся широкой критике за длительные задержки, вмешательство государства и коррупцию.

В то время как некоторые утверждают, что суд добился долгожданной справедливости для жертв, другие назвали этот процесс пустой тратой времени и денег, ведь обвинительные приговоры за последние 12 лет были вынесены лишь в отношении трех человек.

Выжившие чамы и вьетнамцы также разделены в плане отношения к суду. Некоторые считают это торжеством справедливости, другие выражают недовольство тем, что на скамье подсудимых оказалось слишком мало человек, и в частности практически нет региональных командиров, непосредственно ответственных за злодеяния. В тоже время власти Камбоджи опасаются судить нижние уровни красных кхмеров, поскольку такое преследование может привести к обострению ситуации.

Нынешний премьер-министр страны, Хун Сен, был когда-то командующим красными кхмерами, и именно он помог свергнуть диктатора Пол Пота, ориентируясь на Вьетнам. Именно он в первую очередь противостоит широким судебным процессам, заявив, что это может ввергнуть Камбоджу в гражданскую войну.

В суде заседают как камбоджийские, так и международные судьи, и обе стороны должны согласовать решения. Местные судьи и прокуроры обвиняются в том, что они находятся под влиянием правительства, особенно в ходе продолжающихся расследований в отношении «красных кхмеров» среднего звена.

Тот факт, что такое небольшое число красных кхмеров было привлечен к ответственности, является общим разочарованием среди многих оставшихся в живых чамов. Впрочем, многие даже не знают об этом процессе.

Напомним, что в период коммунистического режима красных кхмеров в 1970-х годах были убиты 100 000 мусульман народности чамов (всего их было около 250 000), Были разрушены и разорены все 114 мечетей, некоторые из них были превращены в свинарники, взорваны динамитом или снесены бульдозерами.