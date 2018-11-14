Газа: палестинцы согласны на перемирие

Палестинские группировки в осажденном секторе Газа утверждают, что они согласились на прекращение огня с Израилем, чтобы положить конец худшей вспышке насилия между двумя сторонами в течение многих лет. Соглашение было достигнуто при посредничестве Египта.

Аль-Джазира сообщает, что во вторник фракции, возглавляемые ХАМАС, приняли перемирие, чтобы «возобновить ситуацию, которая преобладала до этой последней военной эскалации».

Пока что израильтяне не подтверждают и не отрицают такие заявления, но израильские СМИ сообщают, ссылаясь на неназванного чиновника, что палестинские фракции пробовали через четырех отдельных посредников просить о прекращении огня.

В заявлении палестинских групп в Газе говорится: «Усилия Египта смогли добиться прекращения огня между сопротивлением и сионистским врагом.

«Сопротивление будет уважать эту декларацию, пока уважает ее сионистский противник».

Объявление вызвало ликование в городе Газа, где сотни палестинцев вышли на улицы, чтоб отпраздновать прекращение огня.

Ранее высокопоставленный представитель ХАМАС Исмаил Хания сказал, что палестинская группа готова вернуться к соглашению о прекращении огня, если Израиль «прекратит свою агрессию» в секторе Газа.

«Если оккупант [Израиль] прекратит свою агрессию, возвращение к соглашениям о прекращении огня станет возможным», - заявил Хания

Напомним, что по меньшей мере семь палестинцев были убиты в результате израильских нападений на прибрежный анклав с понедельника, в результате худшего насилия между двумя сторонами после войны в 2014 году.

Последняя эскалация вспыхнула поздно в воскресенье, когда Израиль совершил налет в Газу, в результате которого погибли семь других палестинцев и один из его командиров.

ХАМАС и другие вооруженные группировки в понедельник выпустили более 400 ракет или минометных бомб по Израиле, а Израиль ответил десятками воздушных налетов.

Информационное агентство Палестинцы сообщило, что израильтяне наносили удары по гражданским зданиям, телеканалу «Аль-Акса» и отелю «Аль-Амаль».

Воздушную операцию Израиля раскритиковал ряд стран, включаю Турцию и Германию.

Между тем Организация освобождения Палестины заявила, что Израиль несет полную ответственность за всплеск боевых действий. В своем заявлении он призвал международное сообщество защитить граждан в секторе Газа.