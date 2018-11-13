На Кипре открылись два пограничных перехода между греческой и турецкой частями острова

Кипрские официальные лица открыли два новых пограничных перехода в понедельник впервые за восемь лет. Это последний шаг к миру между двумя сторонами после того, как в прошлом году прошли переговоры, поддержанные США.

Десятки людей с греко-киприотского юга острова перешли через восточный пограничный пост Деринья мимо миротворцев Организации Объединенных Наций в Турецкую республику Северного Кипра.

«Я надеюсь на решение, при котором нам вообще будут не нужны какие-либо пограничные переходы», - сказал в своем заявлении представитель президента ТРСК Барыш Бурджу.

В то же время на северо-западе средиземноморского острова открылся переход Лефке / Аплыч.

Напомним, что лидеры разделенного Кипра согласились в октябре открыть пункты пограничного перехода вдоль контролируемой ООН буферной зоны, которая пересекает небольшую островную страну, чтобы задать определенный импульс для возобновления застопорившихся переговоров о воссоединении.

Лидер греков-киприотов Никос Анастасиадес и президент ТРСК Мустафа Акынджи встретились в октябре впервые за шесть месяцев, чтобы подготовить почву для последующих переговоров.

Специальный представитель и глава Вооруженных сил Организации Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) Элизабет Спегар также присутствовали на встрече.

Анастасиадес и Акынджи согласились после двухчасовой встречи в ООН открыть два перехода на противоположных концах 180-километровой буферной зоны 12 ноября, в результате чего общее количество пунктов перехода достигло девяти.

Напомним, что переговоры застопорились с июля 2017 года, когда встреча в Швейцарии закончилась по сути провалом.