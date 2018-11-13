Два съезда: Москва и Киев борятся за крымских татар

На днях крымские татары провели два параллельных общенациональных съезда - один в Киеве, организованный Меджлисом крымскоготатарского народа*, второй в Симферополе, организованный Духовным управлением мусульман Крыма (ДУМК).

Такой параллелизм и принятые на обоих мероприятиях решения фактически закрепили возникший с 2014 года раскол крымскотатарского сообщества на две основные фракции - подкремлевских коллаборантов, группирующихся вокруг ДУМК, и проукраинское национальное сопротивление, представленное Меджлисом. Первые в Крыму приняли решение о конфискации имущества Меджлиса, вторые - призвали крымских татар перестать ходить в мечети, контролируемые ДУМК и молиться за их имамами.

Ильми Умеров, зампред Меджлиса, в недавнем прошлом политический узник (он был выменян Турцией на российских убийц чеченца Абдулвахида Адильгереева), объяснил последнее решение следующим образом: "К сожалению, нынешний состав муфтията Крыма во главе с муфтием-коллаборантом в настоящее время стопроцентно подконтролен российской власти в Крыму. Муфтий и вся его структура считаются коллаборационистской структурой. Мы считаем их предателями". Ему вторит Айдер Рустемов, муфтий крымскотатарских мухаджиров, возглавляющий Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым, заявивший, что т.н. мусульманское духовенство Крыма является полностью купленным и подконтрольным ФСБ.

В условиях подобной "конкуренции" обе структуры вынуждены разворачивать борьбу за души и умы крымских татар. Так, лидеры Меджлиса призвали своих сторонников на полуострове активизировать деятельность фактически в условиях подполья, выбирая адекватные методы работы с соплеменниками. «За долгие годы мы привыкли что можно открыто собираться и обсуждать текущие проблемы. Мы могли прийти на телеканал АТR и обратиться к десяткам тысяч сограждан. Сегодня реальность другая. Возможно, не все еще осознали, что бывают случаи, когда нужно вернуться к дедовским способам донесения информации: взять велосипед, машину и поехать разговаривать с людьми, из дома в дом», – заявил в этой связи запред Меджлиса Нариман Джелял. Со своей стороны делегаты подкремлевского курултая проголосовали за активизацию возвращения в Крым соотечественников, остающихся в Средней Азии в результате сталинской депортации, а также за вызволение из тюрем членов запрещенных в РФ исламских организаций, если они публично откажутся от них. Однако какую юридическую и фактическую силу подобные решения могут иметь для российских властей, только и способных принимать решения по таким вопросам?

На фоне подобных "хотелок" Меджлис демонстрирует способность активно влиять на нынешнюю украинскую власть. Так, президент Украины Петр Порошенко направил делегатам курултая в Киеве обращение, в котором проинформировал их о продвижении поправок в конституцию страны о статусе Автономной Республики Крым как автономии крымскотатарского народа в составе Украины. Наряду с этим он заявил о солидарности украинского государства и общества с крымскими татарами, в отношении которых Кремль фактически проводит политику этноцида. «Знаю, что оккупанты сознательно создают ситуацию, когда быть крымским татарином в сегодняшних реалиях полуострова уже фактически является уголовным преступлением. А иметь отношение к представительным органам крымскотатарского народа – тем более. После стольких лет изгнания, вернувшись на Родину, ваш народ смог возродить функционирование своих представительных органов, и сейчас агрессор пытается, «подавив» национальные институты, лишить вас того, что досталось крымскотатарскому народу дорогой ценой. Но, думаю, Россия еще не осознала утопичности своих действий. То, что кроме украинского народа, крымскотатарский народ поддерживает мировое сообщество, не вызывает сомнения», – сказано в обращении Порошенко.

Впрочем, надо отметить, что далеко не все в Украине поддерживают идею предоставления крымским татарам национально-территориальной автономии. И в этой связи, в условиях такой конкуренции пророссийского и проукраинского крымскотатарских проектов, принятие или непринятие таких поправок будет весьма показательно. Нынешние российские власти культивируют "русский Крым" вплоть до использования для него названия "Таврида", призванного детатаризировать полуостров даже на символическом уровне. Но при этом помимо кнута они готовы предложить и "пряники" (в основном, конечно, материального характера) тем крымским татарам, которые готовы смириться с этим. У Украины же возможности предлагать "пряники" оказавшимся под российской властью крымским татарам нет. Но она им может предложить нечто большее - статус народа - хозяина этой земли, которая признается его национальной территорией. Но если этого в итоге сделано не будет, на фоне хоть какого-то российского "пряника", эфемерный украинский, сводящийся по сути к обещаниям отменить "кнут", вряд ли будет для оставшихся на полуострове крымских татар стимулом, чтобы связывать свое будущее с государством Украина.

Второй аспект, на который проукраинским крымским татарам следовало бы обратить внимание - это собственно исламский. Да, призыв крымскотатарским мусульманам бойкотировать учреждения коллаборантского ДУМК в рамках логики национального сопротивления вполне логичен. Но только в том случае, если Меджлис будет всячески продвигать исламскую альтернативу ДУМК. Однако к сожалению, и в Меджлисе, и в околомеджлисовских структурах и среде остается немало людей с воинствующе секуляристскими, фактически исламофобскими взглядами. И если такое положение не начнет исправляться, основная масса мусульман Крыма может начать отдаляться от Киева, особенно, если Порошенко не удастся обеспечить внесение в конституцию Украины соответствующих поправок.

* - запрещено в РФ