У Косова появится своя национальная армия

Парламент Косово, самого молодого независимого государства Европы (у которого к тому же большинство населения - мусульмане), проголосовал в четверг за создание национальной армии в 5000 человек, несмотря на заявления сербского меньшинства о том, что этот шаг является незаконным. Ранее в вопросах безопасности Косова полагалось в основном на НАТО.

Сербские депутаты, поддержанные Белградом, который не признает независимость Косово, в прошлом уже блокировали такой шаг, заявив, что создание национальной армии потребовало бы внесения изменений в конституцию.

Но три закона, продвинутых правительством Косово, и прошедшие парламентские выборы в четверг, просто повысили статус уже имеющихся легко вооруженных сил безопасности Косово (СБК) до национальной армии - то, что, по словам правительства, не потребовало каких-либо изменений в конституцию.

Решение было принято 98 голосами в 120-местном парламенте, хотя его бойкотировали 11 сербских депутатов. В ближайшие дни потребуется второе голосование.

«У трех законов есть одна задача - защитить территориальную целостность Косово, защитить граждан всех общин в Косово», - сказал премьер-министр Рамуш Харадинай перед голосованием.

Согласно принятым законам, новая армия будет иметь 5000 активных солдат и 3000 резервистов. Нынешние силы безопасности Косова - это легко вооруженные, 2500 бойцов, обученных НАТО, и которым поручено реагировать на кризисы и защита гражданской обороны.

Косова объявила независимость в 2008 году, и по-прежнему охраняется 4000 военнослужащими войск НАТО спустя почти два десятилетия после окончания войны.

НАТО заявляет, что сейчас у нее нет планов покинуть территорию, но она предположила, что любое изменение статуса СБК может привести к сокращению ее сил там.

«Любые решения об изменениях в структуре, мандате и миссии Сил безопасности Косово должны принимать власти Косово», - сказал официальный представитель НАТО.

«НАТО поддерживает Силы безопасности Косово в соответствии с нынешним мандатом. Если этот мандат будет развиваться, Североатлантическому совету придется пересмотреть уровень участия НАТО в Косово. Мы не можем прогнозировать решения Североатлантического совета».