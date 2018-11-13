Некоторые команды на ЧМ 2022 по футболу могут быть размещены в Иране — катарские организаторы

Некоторые команды на Кубке мира в Катаре в 2022 году могут базироваться в Иране, сообщил в понедельник агентству AFP глава оргкомитета, заявив, что эта идея является «частью оперативного плана».

Этот шаг обеспечит серьезный импульс для Ирана в то время, когда США пытается изолировать страну на международном уровне, а также может оказаться очень спорным в Персидском заливе.

Недавно Иран предложил Катару помощь, на фоне блокады страны Саудовской Аравией, Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами и Египтом.

«Это часть оперативного плана, но, очевидно, это должно быть согласовано с ФИФА», - сказал главный агент Хассан Аль-Тавади AFP, когда его спросили, будут ли команды базироваться в Иране.

«Это дискуссия, которая будет решена поближе к турниру», - добавил генеральный секретарь оргкомитета.

Первоначальный шаг Катара в тендере на турнир включал планы использовать объекты в других местах Персидского залива, но это было подвергнуто сомнению из-за недавних событий.

Аль-Тавади сказал, что он надеется, что Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет снимут запрет для своих граждан на посещение Катараа во время чемпионата мира.

«Надеюсь, что блокирующие страны смогут увидеть ценность этого крупного турнира и могут позволить своим людям выиграть от этого турнира», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, готов ли Катар увеличить количество команд на Кубке мира в Катаре до 48, как обсуждает ФИФА, Аль Тавади сказал, что он все еще планирует обычную цифру 32.

«Наша подготовка прямо сейчас - для 32 команд, в нынешнем формате. Все приготовления продолжаются на основе этого», - сказал он.

«В настоящее время проводится исследование осуществимости для участия 48 команд в соревнованиях, и тогда решение будет приниматься как ФИФА, так и нами, как принимающей страной», - добавил он.

Размещение еще 16 команд значительно осложнило бы задачу Катара в подготовке к чемпионату мира.