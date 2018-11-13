Возвращение рохинджа в Мьянму начнется уже на этой неделе

Официальные лица Мьянмы заявили в воскресенье, что страна готова принять более 2000 мусульман рохинджа, укрывающихся в Бангладеш, уже 15 ноября. Первая группа, которая будет перемещена по сделке между соседними странами, состоит из 5000 человек, Но более 20 человек в списке потенциальных репатриантов, представленных Бангладеш, сказали журналистам, что они отказываются вернуться в северную провинцию Аракан, откуда они бежали. Бангладеш заявил, что это не заставит кого-либо сделать это.

Организация Объединенных Наций также заявляет, что условия для их возвращения еще не безопасны, отчасти потому, что буддисты из Мьянмы протестуют против репатриации. Представительство беженцев в США сообщило поздно вечером в воскресенье, что беженцам рохинджа должны разрешить предварительно пойти пойти и посмотреть условия, приготовленные для них в Мьянме, прежде чем они захотят вернуться.

«Это зависит от другой страны, независимо от того, произойдет это на самом деле или нет», - заявил в воскресенье на пресс-конференции в столице Янгоне министр промышленности и социального обеспечения Мьянмы Мит Айе, ссылаясь на Бангладеш. «Но мы должны быть готовы с нашей стороны. Мы это сделали».

Абул Калам, комиссар помощи и репатриации в Бангладеш, сказал, что он надеется, что этот процесс может начаться в четверг, то есть через два дня. «Возвращение будет добровольным. Никто не будет вынужден вернуться», - сказал он журналистам.

Напомним, что страны договорились в середине ноября о начале репатриации более чем 700 000 мусульман-рохинджа, которые в прошлом году бежали из-за преследований в Мьянме.

После проверки властями они будут отправлены в другой центр, где их разместят, будут кормить и дадут работу. Репатриантам будет разрешено перемещаться только в пределах района Маунгдау, одного из трех, из которых они бежали, и только если у них есть специальные документы, удостоверяющие личность, которые большинство отвергает, потому что по их словам, эти документы маркируют их как иностранцев. Многие рохинджа, большинство из которых остались без гражданства после десятилетий преследований, выступают против возвращения без гарантий гражданства и свободы передвижения.