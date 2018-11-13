Обострение в Газе: четыре палестинца погибли в результате израильских бомбардировок

По меньшей мере четыре палестинца были убиты в результате израильских воздушных ударов по сектору Газа, а один израильтянин умер в результате обстрела Израиля ракетами. Наблюдатели называют происходящее вспышкой худшего насилия между двумя сторонами после войны в 2014 году.

Последняя эскалация произошла менее чем через 24 часа после того, как по меньшей мере семь палестинцев были убиты в ходе тайной израильской операции в осажденном анклаве.

ХАМАС, группа, управляющая Газой, заявила, что одна из воздушных атак в понедельник разрушила здание ее телевизионной станции. Никаких сообщений о жертвах не было, но это не в первый раз, когда Израиль воюет с журналистами, которые по его мнению являются лишь «пропагандистами».

Наряду с воздушными налетами израильские артиллерийские подразделения также обстреливали густонаселенный анклав.

Нападения последовали за массовым ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа в начале дня.

Израиль заявил, что его система «Железный купол» перехватила многие из 300 ракет, выпущенных палестинцами. Одна, однако, попала в автобус, а другая ударила по зданию на юге Израиля.

Аварийная служба заявила во вторник, что один гражданский израильтянин был извлечен мертвым из под руин здания, пострадавшего от ракет. Другая женщина, также извлеченная из под руин в Ашкелоне, находится в критическом состоянии, сказала организация United Hatzalah.

Один солдат был тяжело ранен, заявила израильская армия, и по меньшей мере 27 других израильтян пострадали также от огня ракет из Газы.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал все стороны к перемирию. «Он призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность», - сказал представитель ООН Фархан Хак.

Специальный координатор ООН Николай Младенов тесно сотрудничает с Египтом и всеми заинтересованными сторонами ради восстановления спокойствия, сказал Хак в заявлении.

Как сообщил Али Абунима из «Электронной Интифады», Израиль подвергнул жителей сектора Газа «террор, бомбардировкам и убийствам».

«Но они также подвергли свое собственное израильское население ответным действиям палестинских оппозиционных группировок», - сказал Абунима в интервью «Аль-Джазире».

Возросшая напряженность возникла после того, как тысячи людей в анклаве приняли участие в митингах после убийства семи палестинцев, в том числе Нур Барака, видного командира Бригад аль-Кассама, вооруженного крыла ХАМАСа - в ходе израильского рейда в воскресенье вечером ,

Один израильский подполковник был также убит, а другой солдат был серьезно ранен в ходе тайной операции.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания возглавил похороны палестинцев, убитых в воскресенье, когда скорбящие призвали мести.

Позже палестинские фракции заявили в совместном заявлении, что они начали стрелять ракетами в Израиль в ответ на вторжение израильских военных.

«За последние два часа израильтяне бомбили многие тренировочные лагеря сопротивления и многие здания», - сказал в понедельник вечером Мухаймар Абусада, профессор Университета Аль-Азхар в Газе.

«Мне кажется, что мы будем свидетелями очень тяжелой ночи в результате продолжающегося израильского возмездия».

По словам ХАМАСа, израильские спецназовцы в воскресенье вошли в Газу на гражданском автомобиле и начали перестрелку с бойцами группы недалеко от города Хан-Юнис. Затем последовало преследование, и свидетели заявили, что израильские самолеты выпустили десятки ракет по этому району, чтобы обеспечить прикрытие бегущих коммандос.

Вскоре после этого рейда из Газы было выпущено более 10 ракет, покуда израильские силы совершали воздушные налеты.

Армия Израиля дает мало сведений о причине тайной операции. Представитель армии заявил, что рейд был «не предназначен для убийства» командиров ХАМАС, добавив, что силы столкнулись с «очень сложной битвой».

Как бы то ни было, эскалация происходит ровно в тот период, когда как ХАМАС, так и Израиль, похоже, приблизились к перемирию, опосредованному Египтом, ООН и Катаром. Напомним, что расстрел палестинцев во время Марша возвращения израильтяне всегда оправдывали нарушением суверенных границ Израиля. Мол, мы ушли из Газы и поставили стену между Газой и Израилем, теперь мы имеем право защищать стену. Как оказалось (впрочем и так было ясно), это соглашение действует только в одну сторону, а сами израильтяне проникают в Газу, если хотят, никого не спрашивая.

Абунима говорит, что Израиль имеет долгую историю «саботажа» соглашений о прекращении огня, добавляя, что налет спецназа был призван разжечь пламя конфликта.

«Вы могли бы подумать, что после того, как Израиль нарушал многочисленные прекращения огня с аналогичными результатами, они извлекут уроки, но, похоже, израильские лидеры являются пироманьяками. Они не могут терпеть спокойствие. Они не могут мириться с тем, что люди в Газе живут с чем-то вроде мира. Израиль неспособен жить в мире и спокойствии с палестинцами», - сказал он.

Абусада говорит: «ХАМАС не заинтересован в военной эскалации, но они чувствуют, что они находятся под давлением ... особенно от других групп сопротивления палестинцев, которые требуют возмездия за израильский рейд в сектор Газа».

Во вторник состоится заседание кабинета безопасности Израиля, на котором будет намечен курс дальнейших курс действий.