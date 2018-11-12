Свободный Идель-Урал обратился за помощью к венгерским правым

Соучредитель общественного движения "Свободный Идель-Урал" Сыресь Боляень обратился к венгерской националистической партии "Йоббик" с призывом заступиться за языки финно-угорских народов России, сообщает издание "Idel.Реалии".

По словам активиста, уходящий год стал одним из наиболее драматичных в новейшей истории Идель-Урала. Народы этого региона, как считает он, утратили право преподавать государственные языки своих республик в качестве обязательных школьных дисциплин.

— Несмотря на многочисленные митинги и пикеты, заявления и обращения Москва ввела унизительную процедуру в наших республиках: для изучения марийского или эрзянского языка необходимо писать специальные заявления, а иногда еще и убеждать руководство школы в том, чтобы твоему ребенку позволили изучать родной язык, — отмечает подписант.

По мнению Сыреся, финно-угорские и тюркские языки "снова теряют позиции под бешеным натиском русификации". Однако он перечисляет и другие причины, почему организация решила обратиться к венгерской партии.

— Хотя общественные активисты продолжают организовывать акции гражданского неповиновения — мы не питаем иллюзий. Кремль не отступит. Остановить уничтожение наших языков и культур может лишь международное давление. Именно поэтому "Свободный Идель-Урал" обратилась к венгерской партии "Йоббик" как к последовательной политической силе, отстаивающей интересы венгров не только в Венгрии, но и за ее пределами. В Республиках Идель-Урала проживает более миллиона представителей финно-угорских наций: эрзи, мокши, мари и удмурты. Эти народы родственны венграм не только происхождением из общей Прародины, но и своими современными языками и культурами, — разъясняет активист.

В организации "Свободный Идель-Урал" надеются, что "в это непростое время венгерские патриоты услышат призыв о помощи".

— Мы рассчитываем на партию "Йоббик" как на представителя интересов финно-угорских народов не только в Европе, но и на глобальной международной арене. Друзья познаются в беде. Сегодня беда пришла в наш дом — в Идель-Урал. Мы уповаем на тех, кто протянет нам дружескую руку, — заявляет Сыресь.

Такое обращение можно считать логичным шагом, учитывая, что Венгрия это страна финно-угорская, а ее националисты еще и часто ссылаются на туранское наследие. Проблема в том, что партия прослыла в качестве пророссийской политической силы.

Ранее СМИ сообщали, что партия финансируется нелегально, в том числе из России, но в политической организации отрицают подобные обвинения.

Общественная платформа "Свободный Идель-Урал" была создана в марте 2018 года в Киеве. Член правления Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Рафис Кашапов и представители украинской общины эрзя Боляень Сыресь (Александр Болькин) и Ожомасонь Кирдя (Ростислав Мартынюк) объединились с целью привлечения внимания к проблемам коренных народов Поволжья и Урала. Основные принципы платформы — ненасильственные действия в рамках международного права с целью добиться реализации государственного суверенитета татар, башкир, удмуртов, марийцев, чувашей, эрзян, мокшан.