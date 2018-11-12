В вооруженных силах ФРГ раскрыли заговор нео-нацистов

В германских вооруженных силах (бундесвере) раскрыли группу из примерно 200 солдат элитного спецназа, которые готовили политические убийства. Как сообщает немецкое издание Focus, расследование ведет Федеральное ведомство уголовной полиции Германии. При обысках были найдены арсеналы оружия и запасы топлива.

По данным Focus, в числе людей, на которых планировались покушения, — лидер левых в бундестаге Дитмар Барч. Британский таблоид The Daily Mail утверждает, что в списке также были министр иностранных дел Германии Хайко Маас, бывший президент Йоахим Гаук и один из лидеров «Зеленых» Клаудия Рот.

Кроме того, планировались нападения на лидеров объединений иммигрантов. The Daily Mail называет участников заговора неонацистами.

Как сообщает Focus, заговор удалось раскрыть в ходе расследования дела человека по имени Франко А. По всей видимости, речь идет о подозреваемом офицере бундесвера, которого задержали в апреле 2018 года по подозрению в подготовке насильственных преступлений на почве расовой ненависти.

Все заговорщики принадлежали к группе под названием Uniter, которая была основана в 1996 году для ухода за солдатами, воевавшими в Афганистане и Африке. Uniter отказалась от каких-либо связей с раскрытой группой.