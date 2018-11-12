Асадиты продолжают обстреливать Идлиб

Силы режима Башара Асада и лояльные ему проиранские группировки продолжают игнорировать сочинские договоренности по Идлибу, обстреливая населенные пункты в зоне деэскалации на северо-западе Сирии, сообщает агентство «Анадолу».

Силы режима и проиранские группировки обстреливают из тяжелой артиллерии населенные пункты в зоне деэскалации в Идлибе и зоне, демилитаризованной в рамках сочинских договоренностей.

Так, в ночные часы артиллерийскому обстрелу подверглись населенный пункт Джердженаз, села Тюх, Сукейк, Темения на юге Идлиба и районы Латамне и Морик на севере Хамы.

Информация о погибших и раненых пока не поступала.

С 17 сентября, то есть со дня заключения сочинских договоренностей по Идлибу, в результате атак сил режима Асада в этом регионе Сирии погибли 25 мирных жителей, десятки получили ранения. К 10 октября противники Асада вывели тяжелое вооружение с линии соприкосновения в сирийской провинции Идлиб.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.