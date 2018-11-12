Госслужащие в Газе получили зарплату от Катара

Палестинские государственные служащие сформировали длинные очереди в Газе в минувшую пятницу, чтобы получить свои зарплаты, финансируемые Катаром, в рамках усилий по ослаблению напряженности на обедневшей территории и вокруг нее.

В общей сложности 90 млн. долларов США должны распределяться по шести ежемесячным платежам в размере 15 млн. долларов, согласно данным властей, главным образом для покрытия заработной платы должностных лиц, работающих на ХАМАС.

Наблюдатели от Катара присутствовали во всех 12 почтовых отделениях в Газе, чтобы следить за процессом распределения заработной платы. Сотрудники должны были представить копию своего удостоверения личности и оставить отпечаток пальцев.

Некоторые сотрудники демонстрировали стодолларовые банкноты перед камерами — символический жест после нескольких месяцев задержек с выплатой заработной платы в блокадном секторе Газа.

«Иногда у меня нет денег на еду или лекарства для моих детей, а теперь я куплю им еду, лекарства и одежду», - сказал журналистам полицейский дорожного движения Ваэль Абу Асси, около почтового отделения города Газа, где люди стояли в очереди, чтобы провести их зарплаты.

«Я счастлив и сделаю своих детей счастливыми».

Официальное информационное агентство Катара заявило, что пожертвование Дохи принесет пользу 27 тысячам государственных служащих. «Оклады для остальных будут оплачиваться из местных доходов», - сказано в сообщении.

По данным правительственного источника в Газе, денежные средства были переданы палестинскому анклаву через Израиль в конце четверга посланником Катара в Газе Мухаммадом аль-Эмади.

Катар также заявил, что предоставит 100 долларов США каждой из 50 000 бедных семей, а также более крупные суммы для палестинцев, раненых в результате столкновений вдоль границы Газы с Израилем.

Передача денег, санкционированная израильтянами, как представляется, является частью сделки, по которой ХАМАС должен прекратить яростные протесты вдоль границы в обмен на ослабление Израиля блокадой Газы. Некоторые прямо говорят, что это один из плодов «Марша возвращения».

Между тем, высокопоставленный представитель Организации освобождения Палестины (ООП) Ахмед Мадждалани выразил недовольство Палестинской администрации по поводу этой сделки.

По его мнению Эмади «контрабандно провез деньги» в Газу в чемоданах, как «бандит», сказал чиновник.

Такая сделка, как считается, нанесла ущерб египетским усилиям по примирению ХАМАСа и ПА и позволяет ХАМАСу консолидировать Газу.

Не все довольны сделкой и в Израиле. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман также подверг критике перевод денег Катаром в Газу.

«Это капитуляция перед терроризмом, и, по сути, Израиль покупает краткосрочное спокойствие деньгами, в то же время серьезно подрывая долгосрочную безопасность», - сказал он в пятницу в газете «Yediot Aharonot».

Еще одно условие сделки — Израиль разрешил Катару закупить дополнительное топливо для единственной электростанции в Газе, что позволит сократить плановые отключения до самого низкого уровня за последние годы.