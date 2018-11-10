Ковчег Ноя нашел пристанище в Чечне?

О находке Ноева ковчега в Чечне заговорили летом этого года, но теперь эта "сенсация", похоже, нашла поддержку у руководства российской республики.

Первоначально о найденной остановке Ноева ковчега заявил житель Чечни Марат Макажо. По его версии, останки ковчега находятся на плато Садой-Лам в Чеберловском районе Чечни. Эти сходства с формой корабля Марат заметил три года назад, но во всеуслышание решился объявить только в этом году. Основанием для этого вывода послужили известняковые камни горы, которые по убеждению Марата Макажо, являются окаменелыми досками корабля. По мнению Марата, нигде в мире нет подобных ровных камней брусковой формы, что доказывает уникальность находки.

За это время Марату всё же удалось привлечь внимание ученых-археологов и геологов, а также муфтията Чечни. И если ученые ещё дают осторожные комментарии, то муфтий Чечни Салах Межиев заявил, что уверен в достоверности находки Макажо.

"По-арабски Ноя называют Нух, или Нох. А истинные вайнахи знают, что настоящее имя чеченского народа - нохчи. То есть, иначе говоря, сыны Ноха", - прокомментировал муфтий Чечни.

По словам самого Марата, пробы известняка взятые учёными пока не дали положительных результатов.

Примечательно, что идея взаимосвязи имени пророка Нуха (алейхи салям) с самоназванием чеченцев рассматривается чеченскими любителями фольк-хистори уже не первый десяток лет. Данные изыскания доходили и до выводов о чеченском происхождении семейств пророков и посланников после пророка Нуха (алейхи салям).

Если ещё 3 года назад этим стараниям был положен конец лично Кадыровым, заставившим покаяться идеолога этой версии, то теперь, похоже, тема остановки Ноева ковчега в горах Чечни нашла поддержку у руководства ЧР-РФ.