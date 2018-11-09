Афганский синдром: бывший морпех США убил дюжину человек в Калифорнии

В среду вечером в баре Borderline Bar & Grill в городе Таузанд-Окс (штат Калифорния) произошла стрельба. Стрелок сделал не менее 30 выстрелов по людям в баре, а также бросал дымовые шашки. Итог этого уже рутинного для США преступления: не менее 12 человек убиты, включая полицейского, который попытался остановить преступника.

Почти сразу же после преступления местный шериф заявил, что «у нас нет основания полагать, что мотивом был теракт». Другими словами, нападавший не был мусульманином или арабом.

Стрелком оказался Ян Дэвид Лонг, 28-летний ветеран армии, морской пехотинец, служивший пулеметчиком в Афганистане, и страдавший от посттравматического стрессового расстройства, известного в поздне- и послесоветское время как «афганский синдром».

О Лонге известно не много, но что мы знаем определенно, так это тот факт, что он уже попадал в поле зрения властей из-за своего иррационального и странного поведения. В апреле в его дом уже приходили полицейские, вызвавшие специальную кризисную команду психиатров, но было решено не помещать его во временное заключение. Также известно, что он был частым посетителем бара.

Напомним, что это не первый раз, когда массовую стрельбу в США устраивает военный или бывший военный, страдающий от ПТСР. Его послали в Афганистан в интересах национальной безопасности и защиты Америки от терроризма. Он вернулся и убил 12 человека. Сколько он убил афганцев, мы так никогда и не узнаем. В конце концов, возможно он тоже психически больная жертва, и в конечном счете, виновником массового убийства в Калифорнии являются те люди, что ввязались в чужую войну, принесли хаос и кровопролитие в далекой мусульманской стране, так и не заметив, как из той страны хаос и кровопролитие добрались до США.