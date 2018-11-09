Коморские острова отозвали признание Косово

Союз Коморских островов, островное государство в Индийском океане, отозвал свое признание независимого государства Косово. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Это уже десятая страна, которая отменила свое решение признать независимость Косово. Ранее такие решения приняли, по данным сербского МИД, Доминика, Лесото, Папуа Новая Гвинея, Суринам, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Либерия и Гренада. Союз Коморских островов, однако, выделяется на их фоне, так как это первая мусульманская страна, отменившая свое решение признать независимость Косово — страны с мусульманским большинством населения — от Сербии, виновной в геноциде косовских албанцев.

Причины вполне очевидны и не скрываются обеими сторонами. Коморы и Сербия решили развивать двухстороннее сотрудничество, а министры иностранных дел — Суеф Мухаммад аль-Амин и Ивица Дачич — вспомнили сами и напомнили другим про историю сотрудничество между Коморами и Югославией, которая уходит в 1960-е годы, когда Белград поддерживал независимость и территориальную целостность Коморских островов.

Решение Коморских островов, страны с население в 795 000 жителей (по оценкам 2016 года) вряд ли можно назвать большой потерей для Косова. И все же, отметим печальную тенденцию. Национальные государства всегда руководствуются лишь своими интересами, а не абстрактными (для многих) интересами мусульманской уммы. Это не новость, но проблема в том, что никто даже не пытается сблизить национальные интересы, например, Косова и Коморских островов.

За минувшие более десятка лет со дня провозглашения независимости Косово зарекомендовало себя как фанатично секулярную страну, где отношение к соблюдающим мусульманам хуже, чем в Сербии. Случай с Коморами почти наверняка будет использован косовскими секуляристами как доказательство наплевательского отношения мусульман мира к Косова. Заметим, что отношение к Израилю в Косова совершенно другое, несмотря на тот факт, что Израиль по прежнему не признал независимость Косово, а некоторые израильские политики прямо сравнивают Косово с Палестиной.

В общем, пусть эта история станет еще одним поводом поразмыслить над единством Уммы и отсутствием общих интересов у столь разных мусульманских народов, как косовские албанцы и жители Коморских островов.