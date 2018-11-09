Таджикский бунт: в колонии Худжанда были убиты и ранены около 130 заключенных

Во время бунта в колонии №3 города Худжанда на севере Таджикистана погибли 27 человек, а число раненых превысило 100. Об этом сообщает «Ахбор» со ссылкой на источники в медицинских службах в Согдийской области.

Только в областной больнице с огнестрельными ранениями находятся 50 человек и еще 44 раненых заключенных – в городской больнице. Состояние как минимум десятерых остается очень тяжелым. Врачи говорят, что есть раненые и в тюремной больнице.

Были опознаны тела 22 погибших заключенных и двух надзирателей – майора Мирсаида Кодирова и прапорщика Эхсона Ёкубзода, обоих служащих уже похоронили.

Бунт заключенных в колонии строгого режима в Худжанде произошел в ночь на 8 ноября. C 22:30 до 23:00 на территории колонии слышалась стрельба. На подавление беспорядков были брошены силы милицейского спецназа. Между тем, по информации СМИ, нескольким заключенным в ходе беспорядков удалось совершить побег.

В настоящее время силовики Согдийской области переведены на усиленный режим несения службы. Особенно тщательно контролируются все въезды и выезды из Худжанда, также усилены посты на границах с Киргизией и Узбекистаном.

По информации «Ахбора», причиной бунта в колонии стали издевательства над заключенным - важное обстоятельство, которое упускается из виду за утверждениями об "игиловском бунте". Ночью 7 ноября два дежурных надзирателя заставили одного из зеков раздеться догола и стоять несколько часов под дождем, это и послужило причиной нападения одного из заключенных (который, как считается был членом ИГИЛ*), на сотрудников тюрьмы. Для подавления бунта были привлечены силы спецназа «Альфа» и ОМОН. Беспорядки продолжались не более получаса.

В колонии №3 в 16-м микрорайоне Худжанда содержатся заключенные, отбывающие наказание за тяжкие преступления, а также за терроризм и экстремизм. Руководит исправительным учреждением Файзулло Сафаров, который известен своим крайне брутальным обращением с заключенными.

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