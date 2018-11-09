Ингушских студентов задержали в Египте

Три месяца назад в Египте были задержаны пятеро студентов из Ингушетии, - об этом сообщила СМИ одна из сестёр задержанных. Их местонахождение и дальнейшая судьба до сих пор неизвестны.

Как рассказала сестра одного из задержанных Хава Плиева, связь с её братом Рамзаном Плиевым прервалась 14 августа этого года, но сообщила об это в СМИ она только на этой неделе.

"Мой брат Рамзан Плиев, 1996 года рождения, а также студенты из Ингушетии Али Дзайтов, 1997 года рождения, Исмаил Чемурзиев, 1995 года рождения, Илез Аушев, Хизир Дугиев проживали и учились в Египте. 14 августа к ним в дом ворвались и забрали всех. Куда мы только не обращались, многие просто игнорируют нас и наши просьбы. В момент задержания у Плиева была просрочена виза. Дугиев вообще учится в городе Медине, поехал туда на каникулы подтянуть язык", - цитирует рассказ Хавы Плиевой "Кавказский узел".

На вопрос журналиста, могло ли задержание стать следствием нарушения миграционного законодательства Египта, Плиева ответила, что у одного из задержанных, Исмаила Чемурзиева, на руках был обратный билет в Россию на 21 августа.

Адвокат семьи Плиевых Муса Плиев пояснил, что Рамзан Плиев находился в Египте с целью учёбы, но был задержан. Предполагается, что это произошло в ходе спецоперации. Других подробностей, а также новостей из Египта либо российского посольства у семьи Плиевых нет. Как отметил адвокат, он уж направил в МИД России адвокатский запрос с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения Рамзана Плиева.

По словам адвоката, МИД России уже направил запросы в МИД Арабской республики Египет и органы госбезопасности о предоставлении консульского доступа к российскому гражданину. Внятного ответа из Египта пока нет.

История довольно интересная для российских реалий. Обычно России самой приходится запрашивать экстрадиции российских граждан, которых подозревают в причастности к террористическим и экстремистским организациям. В данном же случае речь идёт о российских мусульманах, которых задержали силовые структуры одной из ближневосточных стран. Пусть нам ещё не известно за что именно задержали российских студентов исламских ВУЗов, исходя из международных отношений и имиджа, России самой в этом случае необходимо оказать юридическую защиту и помощь задержанным.

В случае же предъявления им обвинения в уголовном преступлении, стоит ожидать их депортации в Россию, как это бывало ранее. Так что, будем наблюдать.