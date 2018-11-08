Украина не выдала Узбекистану оппозиционного журналиста

Генпрокуратура Украины отказала властям Узбекистана в экстрадиции журналиста Нарзулло Ахунжонова (Охунджонова). Копию решения украинской прокуратуры на своей странице в Facebook опубликовала директор Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук.

«Хорошие новости! Отказали в выдаче журналиста Нарзулло Ахунжоновa, которую требовали власти Узбекистана. На родине Ахунжонову угрожает опасность за критику власти», — сообщила Покальчук.

Она добавила, что в Узбекистане ограничиваются права и свободы журналистов. Критика правительства не допускается, а независимые журналисты становятся жертвами системы.

Нарзулло Ахунжонов в 2013 году был уволен с должности руководителя отдела политико-образовательных передач Национального телевидения Узбекистана, затем покинул страну из-за того, что подвергался преследованиям и угрозам за свою журналистскую деятельность. Четыре года прожил в Турции, писал статьи для интернет-изданий и издал книгу о преступлениях узбекских властей. Однако в Турции, по его словам, стало опасно, однажды он был вынужден обратиться в полицию из-за отравления детей. Поэтому решил просить политического убежища в Украине.

В сентябре прошлого года Ахунжонов был задержан в киевском аэропорту, куда прилетел с женой и пятью детьми. 22 сентября Соломенский районный суд Киева избрал для него меру пресечения в виде временного ареста на 40 суток, после чего Ахунжонова перевели в следственный изолятор.

По словам его адвоката, «Ахунжонов находится в международном розыске Интерпола, объявленного Республикой Узбекистан по факту мошенничества в 2009 году на сумму 2000 долларов». В письме Генпрокуратуры Украины указаны статьи Уголовного кодекса Узбекистана, которые стали поводом для запроса об экстрадиции журналиста. Его хотят привлечь к уголовной ответственности по статьям 168 («Мошенничество, совершенное особо опасным рецидивистом»), 210 («Получение взятки путем вымогательства») и 211 («Дача взятки») УК.

Amnesty International Ukraine и Комитет по защите журналистов (The Committee to Protect Journalists, CPJ) провели акции в поддержку журналиста и добились его освобождения. Вскоре Ахунжонов получил статус беженца.