В Уфе суд отказался сохранить культурно значимый дом имама Сатаева

Вчера Октябрьский районный суд города Уфа в Башкортостане отказал в пересмотре более раннего решения суда об изъятии с целью сноса дома имама Сатаева при Третьей соборной мечети Уфы.

Дом №14 по улице Нуриманова в Уфе представляет собой часть комплекса, в котором в начале 20 века располагался дом имама Мухутдина Сатаева. Там же располагалась Третья соборная мечеть Уфы и медресе «Хасания». Таким образом, дом, которому уже более 100 лет, представляет культурную ценность, причем не только для татарских жителей города, но и для всей Уфы, и для всей страны, в конце концов.

Мухутдин Ягфарсадыкович Сатаев был одним из самых прогрессивных преподавателей первого в истории России высшего учебного заведения мусульман – медресе «Галия». Его ученики составили основу татарской и башкирской интеллигенции ХХ века. Практически все выдающиеся литераторы, художники, танцоры, музыканты и руководители Республики первой половины ХХ века являлись выпускниками Галии.

Но как часто бывает, культурная ценность не может перевесить ценность материальную, и над домом имама Сатаева нависла угроза, когда строительная компания, СтроиТЭК, ведущая застройку квартала, собралась его снести — ведь для нее это просто старое здание, мешающее строительству. А еще в 2014 году дом был передан в муниципальную собственность решением суда.

Усилиями местных активистов, в частности общественного деятеля и адвоката Эльзы Маулимшиной, и при поддержке Центрального духовного управления мусульман России (сам Талгат Таджуддин обратился к главе совета по государственно-конфессиональным отношениям республики Вячеславу Пяткову с просьбой помочь сохранить комплекс зданий Третьей соборной мечети и включить объекты в число охраняемых государством) управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии в мае этого года включило дом имама Сатаева в перечень выявленных объектов культурного наследия. Что подразумевает его охрану государством. Тогда это решение было признано победой активистов.

-Вы даже не представляете сколько сил, сколько труда ушло на поиск в архивах информации про историю Третьей соборной мечети, про нашего прапрадедушку, как мы находили старинные семейные архивы на чердаке и в подполе, как я ночами это все сортировала и изучала, - делилась впечатлениями Эльза Маулимшина для «Комсомольской правды».

Но оказалось, что радость была преждевременной. Вчера суд подтвердил решение 2014 года. Более того, как сообщают уфимские СМИ, это администрация города предложила суду отклонить иск уфимца Рустама Сатаева, внучатого племянника имама. В своем иске он указал, что в мае этого года управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии включило здание в перечень выявленных объектов культурного наследия, поэтому, по его мнению, суд должен пересмотреть решение четырехлетней давности по вновь открывшимся обстоятельствам. Однако в мэрии считают, что Рустам Сатаев пропустил трехмесячный срок подачи заявления.

Юрист Айдар Муллануров, представляющий истца, возразил, что его клиенту стало известно о решении Башкультнаследия только в конце июня. Кроме того, на одном из ранних процессов сам застройщик признавал, что дом имама Сатаева не мешает строительству.

По словам Эльзы Маулимшиной:

«Таким образом, даже признание выявленным объектом культурного наследия дома имама Сатаева не спасает его от изъятия под видом муниципальных нужд и дальнейшего его сноса, потому, что застройщик СтроиТЭК просто ЗАХОТЕЛ стереть Дом имама Сатаева с лица земли».

Чтобы понимать всю серьезность этого решения, заметим, что именно ООО СтроиТЭК жители Уфы обвиняют в планомерном уничтожении исторического центра их родного города. На территории застройки уничтожаются все имеющие архитектурную или историческую ценность здания.

Уничтожен дом первого имама – хатыба М. Хасанова по Госпитальная, д.15 (на его месте мешают бетон); снесено застройщиком исторически ценное здание по ул. Нуриманова, д.10; уничтожен Дом Кузнецовых с воротами - ул. Мажита Гафури 69; чуть не уничтожили дом Тихониных по ул. Коммунистическая, д.13 (его удалось внести в список объектов культурного наследия, но как показывает опыт, это еще ничего не значит); и вот изъят «для муниципальных нужд» из «принципа» дом имама Сатаева по Нуриманова, д.14, который вплотную прилегает к Третьей соборной мечети.

Таким образом, Третья соборная мечеть г.Уфы и медресе Хасания тоже сейчас занимают «чужое» место - место плавательного бассейна или фитнес центра для новых хозяев квартала с издевательским названием «Старый Центр».

Многие уфимцы задаются вопросом: почему Администрация ГО г.Уфа, Правительство РБ, УФАС по РБ, Ленинский районный суд г.Уфы, Верховный суд РБ, Арбитражные суды и др. - все принимают сторону застройщика ООО «СтроиТЭК»?

А другие предлагают попросту взглянуть на новых хозяев «Старого Центра».

Дело в том, что мощное финансирование и освоение квартала началось с появлением нового учредителя ООО «СтроиТЭК» Бабошина Дениса Евгеньевича.

Данный «господин» в деловых кругах ассоциируется с предприятием АО СалаватНефтехимРемстрой, на сайте которого он представлен в составе аффинированных лиц и имеет репутацию человека участвующего в серьезных проектах.

Данное предприятие в своих инвесторах/заказчиках указывает следующие предприятия: ОАО "Газпром нефтехим Салават", ООО "Акрил Салават", ООО "НЗМП", г.Новокуйбышевск, АО "КНПЗ", г.Самара, ООО «Газпром переработка», г.Сургут, ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», ООО "Газпром межрегионгаз Курск", Открытое Акционерное Общество "Газпром газораспределение.

То есть, «под крылом сильной компании»… скромный дом башкирского просветителя, даже при широкой общественной поддержке, попросту не имел шансов.