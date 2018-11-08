Эрдоган защищает Иран: "Санкции США в отношении Ирана ошибочны"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал новые экономические санкции США в отношении Ирана, заявив, что Турция не будет их соблюдать, поскольку они направлены на «нарушение баланса в мире».

«Американские санкции в отношении Ирана ошибочны, для нас это шаги, направленные на расбалансированире мира, мы не хотим жить в империалистическом мире», - заявил Эрдоган журналистам во вторник после обращения к депутатам правящей партии в парламенте.

Его комментарии были приурочены ко второй волне американских санкций против Ирана, которые направлены на то, чтобы изолировать банковский сектор страны и сократить ее экспорт нефти.

Восемь стран, в том числе Турция, член НАТО, получили разрешение от США продолжать импортировать иранскую нефть без последствий.

По словам турецкой Daily Sabah, Эрдоган сказал, что Турция импортирует около 10 миллиардов кубометров природного газа из Ирана.

Согласно данным отчета по рынку природного газа (EMRA) за декабрь 2017 года, около одной пятой экспорта природного газа в Турцию поступает из Ирана.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также предостерег Вашингтон от пересмотра санкций в отношении Ирана, заявив, что изолирование страны является «опасным».

Чавушоглу признался, что кроме просьб об освобождении Турции от необходимости следовать за санкциями США, он Анкара ясно дала понять, что она против санкций в принципе, считая, что Иран «нельзя загонять в угол».

«Я думаю, что вместо санкций значимый диалог и взаимодействие будт гораздо полезнее».

Ранее Чавушоглу передал то же сообщение делегации американских официальных лиц, подчеркнув, что Турция не будет соблюдать санкции против Ирана, поскольку Иран является важным соседом и партнером.

«Мы покупаем нефть у Ирана, и мы покупаем ее по хорошим условиях. Каков другой вариант?» - сказал Чавушоглу.

В этом году Вашингтон ввел два набора санкций после того, как разорвал заключенный в 2015 договор между мировыми державами и Ираном, который президент Дональд Трамп высмеял как «дефектный».

Последний раунд санкций вступил в силу в понедельник.

Новые санкции вызвали яростные реакции со стороны Ирана, президент которого Хасан Рухани сказал, что страна «с гордостью обойдет ваши незаконные, несправедливые санкции».

В понедельник Вашингтон пообещал «безжалостно» противостоять Ирану, а государственный секретарь Майк Помпео заявил, что США хотят, чтобы Иран совершил «поворот на 180 градусов» и отказался от своего «нынешнего революционного курса».

Инспекторы ООН говорят, что Иран соблюдает соглашение, достигнутое с предшественником Трампа Бараком Обамой по сокращению ядерной программы. Эта сделка была поддержана европейскими державами, Россией и Китаем и запечатана резолюцией Совета Безопасности ООН.