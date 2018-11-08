Жизни 59 детей в больнице осажденной йеменской Ходейды оказались под угрозой

По словам Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), битва за город удерживаемый город Ходейда в западном Йемене поставила жизни десятков детей, которые находятся в больнице, «под неизбежный риск смерти».

Неотложное предупреждение прозвучало во вторник на фоне ожесточенных столкновений между коалицией во главе с Саудовской Аравией и повстанцами-хуситами возле стратегического порта на Красном море, где сотни тысяч мирных жителей могут оказаться в ловушке.

«Интенсивные боевые действия в йеменском портовом городе Ходейда теперь опасно близки к больнице Аль-Тавра, в результате чего жизнь 59 детей, в том числе 25 в отделении интенсивной терапии, находится под угрозой смерти», - говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

Агентство сообщило, что медицинский персонал и пациенты больницы в южном городе Ходейда, которая находится всего в 500 метрах от порта, слышат перестрелки и взрывы.

«Доступ в больницу и из нее, а это единственная действующая больница в этом районе, теперь подвергается опасности», - сказано в сообщении.

Напомним, что согласно данным ООН, город является основным портом для оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению Йемена, где голод охватывает уже более 14 миллионов человек - половину населения страны, а каждые 10 минут умирает ребенок.

«Потери жизней могут быть катастрофическими, если порт будет поврежден, уничтожен или заблокирован», - говорито ЮНИСЕФ.

Коалиция Саудовской Аравии наложила блокаду на порт, предположительно, в рамках усилий, направленных на то, чтобы хуситы не использовали его для поставок оружия из Ирана, хотя как сами хуситы, так и Тегеран отрицают эти обвинения.

Правозащитные группы также предупреждают, Ходейду может ждать ухудшение ситуации.

Международная организация «Врачи без границ» (MSF) заявили: «По мере того, как боевые действия в Ходейде усиливаются, MSF заботится о пациентах и ​​сотрудниках больницы Аль-Салахана и о тысячах жителей, которые остаются в городе».

«Все стороны в конфликте должны обеспечить, чтобы гражданские лица и объекты, такие как больницы, были защищены в Йемене», - говорится в сообщении группы.

Между тем, Норвежский совет по беженцам в понедельник предупредил, что боевые действия и воздушные атаки в Ходейде угрожают «еще больше ухудшить доступ гражданских лиц к безопасности и помощи».

Фонд «Спасите детей» сообщил о почти 100 воздушных рейдах, подсчитанных его персоналом в выходные дни - в пять раз больше, чем за первую неделю октября.

Самая бедная страна в арабском мире, Йемен, теперь является родиной того, что ООН называет самым худшим гуманитарным кризисом в мире.

По данным ООН, с момента вступления коалиции в конфликт погибло не менее 10 000 человек.

Однако число погибших не обновлялось в течение многих лет и, вероятно, на самом деле будет намного выше - недавно опубликованный проект независимого аналитического центра сообщал, что в результате насилия погибло около 56 000 йеменцев.