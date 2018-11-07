Правозащитника Бахрома Хамроева осудили за "резиновую квартиру"

Мировой судья района Бибирево Москвы во вторник, 6 ноября, вынес приговор члену Правозащитного центра «Мемориал», руководителю организации «Ёрдам» («Помощь») Бахрому Хамроеву. Правозащитник признан виновным в фиктивной регистрации двух иностранцев в своей квартире и приговорен к штрафу в размере 200 тысяч рублей, сообщает агентство «Фергана».

Статья 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации»), по которой обвинялся Хамроев, предполагает наказание от штрафа в размере 100 тыс. рублей до лишения свободы на срок до трёх лет. Представитель прокуратуры просил суд оштрафовать правозащитника на сумму в 450 тыс. рублей.

Защита Хамроева не согласилась с приговором и намерена его обжаловать. «Мы всё таки считаем, что это дело имеет определенный политический характер и является элементом кампании по давлению как на Бахрома Хамроева в частности, так и на гражданское общество и правозащиту в целом, и мы, конечно, приговор будем обжаловать», — сказал адвокат Хамроева Тимофей Широков. В ближайшие дни он намерен подать жалобу в Бутырский районный суд.

По мнению и Широкова, и Хамроева, в деле была допущена масса нарушений, на которые они обратят внимание в своей апелляции. В качестве одного из примеров подобных нарушений Хамроев приводит эпизод во время одного из заседаний, когда старший помощник Бутырской межрайонной прокуратуры Степнова грубо прервала проходящую по делу свидетелем супругу Хамроева Зухру, сказав ей «закройте рот».

Кроме того, Хамроева также удивило и то, что его приговор зачитывался на 33 листах в течение одного часа и десяти минут, как засек один из присутствующих на суде. «Даже когда людей обвиняют в терроризме и им по 24 года дают срока, то весь приговор умещается максимум на девяти страницах, а у меня на 33-х!» — возмутился правозащитник. Если апелляция не смягчит наказание, он намерен обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Напомним, что дело против Хамроева возбудили в феврале этого года. Правозащитника обвинили в том, что он зарегистрировал у себя двоих человек — гражданина Киргизии Валишера Кадирова и гражданина Таджикистана Фируза Рустамова, которые на самом деле в его квартире не проживали. Защита Хамроева утверждает, что Кадиров и Рустамов проживали у него дома, однако могли не всегда ночевать, и правозащитник не мог их в этом контролировать.

Периодически власти России возбуждают дела о «резиновых квартирах», однако, согласно правоприменительной практике, до уголовных сроков дело не доходит.