Чеченцы в Вене спасли от огня 87-летнюю старушку

В столице Австрии 1 ноября трое молодых чеченцев вытащили из горящего дома 87-летнюю старушку, сообщают Кавказ. Реалии.

В тот день пожар случился на втором этаже многоквартирного дома в 15-м районе столицы Австрии. Клубы дыма до прибытия пожарных заметили жители соседних домов. Трое парней, оказавшихся поблизости, почти сразу бросились на помощь. Они выбили дверь одной из квартир, прорываясь через плотную завесу дыма. Парни попытались вытащить прикованную к постели 87-летнюю пожилую женщину, которая громко звала на помощь.

Уже после приезда спасателей парни помогали выводить из горящего дома пострадавших. Когда же пожар был потушен, они скромно покинули место происшествия.

Очевидцы тушения пожара потратили несколько дней на поиск анонимных геров через соцсети. Найти их удалось после вмешательства чеченских старейшин из Венского совета чеченцев и ингушей. Ими оказались братья Саидовы – Адлан и Бекхан (на фото они слева и справа от главы Венского совета чеченцев и ингушей Шайхи Мусалатова), а также их зять Аслан Шидаев. Сообщают, что в спасении участвовал и еще один чеченец, который, однако, не пожелал публичности.

По словам Адлана Саидова, они не собирались рассказывать о случившемся, поскольку не считают, что совершили что-то особенное.

"Мы увидели дым и бросились смотреть, нет ли в горящем доме людей. Это нормальная реакция любого человека. Как мы могли пройти мимо?" – недоумевает он, признаваясь, что тяжелее всего было найти в задымленной квартире парализованную старушку.

"Из-за огня свет во всем подъезде потух, мы искали ее, включив фонари на мобильных телефонах", – добавил Адлан.

Всего в тот день удалось спасти девять человек и две кошки.