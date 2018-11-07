США подняли размер наград за головы вожаков РПК

В соответствии с заявлением, сделанным во вторник заместителем помощника госсекретаря США Мэтью Палмером, программа США «Награда за правосудие» предоставит вознаграждение в размере до 12 миллионов долларов за информацию, ведущую к идентификации или местонахождению лидеров леворадикальной РПК.

В заявлении говорится, что Вашингтон дает 5 миллионов долларов на информацию о действующем лидера РПК Мурате Карайылана, 4 миллиона долларов за Джемиля Байыка и 3 миллиона долларов за Дюрана Калкана.

Карайылан был действующим лидером РПК с тех пор, как основатель и лидер организации Абдуллах Оджалан попал в руки турецких спецслужб в 1999 году.

Другой рснователь и лидер РПК, Байык также входит в состав Koma Civaken Kurdistan (KCK) - зонтичной группы, охватывающей РПК и ее ответвления в Турции, Ираке, Ирана и Сирии. Байык считается главным виновником теракта в Анкаре, в результате которого в марте 2016 года погибли 35 человек.

Еще один высокопоставленный лидер террористической группы Дюран Калкан (этнический турок, и как считается, самый левый из всех лидеров РПК) несет ответственность за нападение, в результате которого погибли семь турецких солдат в декабре 2009 года.

Мэтью Палмер прибыл в Турцию в воскресенье и встретился с рядом высокопоставленных турецких правительственных чиновников, бизнесменов и членов парламента, обменявшись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. В ходе визита Палмер объявил о том, что "США ценят свое контртеррористическое сотрудничество с нашим союзником по НАТО Турции".

Наблюдатели, как в Турции, так и на Западе, гадают сейчас, что может означать этот жест со стороны США. Некоторые оптимисты предполагают, что такое решение является шагом к нормализации отношений. Впрочем, большинство считает, что это решение призвано успокоить Турцию, заверить ее во всесторонней поддержке США, и тем самым, отвлечь от возможной операций в северной Сирии. Точно также, большинство аналитиков считает, что Турцию этот шаг не удовлетворит никоим образом, что и подтвердило заявления Ибрагима Калына, пресс-секретаря Эрдогана, который охарактеризовал решение США как позитивное, но запоздалое.

К тому же, акцент на трех уже пожилых лидерах РПК способен продвинуть вперед молодое поколение боевиков, от чего Турции вряд ли станет легче. В итоге, это решение кажется настолько же хаотичной попыткой исправить отношения и сделать хорошую мину при плохой игре, насколько хаотичны и беспорядочны отношения между США и Турцией сейчас