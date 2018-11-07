Археология на службе индуистского фундаментализма: случаи Тадж-Махала и мечети Бабри

Мусульмане больше не смогут совершать молитвы в мечети, расположенной внутри комплекса индийского национального памятника Тадж-Махал, за исключением пятниц, когда мечеть открыта только для местных жителей, по решению Археологической службы Индии (АСИ), принятому в понедельник.

Как сообщает ежедневная газета «Times of India», официальные лица АСИ заявили, что приказ введет решение Верховного суда, принятое в июле.

Этот шаг фактически запрещает приезжим (не местным) мусульманам совершать молитву во все времена, поскольку более ранний местный административный приказ запрещает не местным участвовать в пятничных молитвах в мечети, по вопросам безопасности.

Местным жителям разрешается молиться между полуднем и 2 часами дня, по пятницам, без уплаты вступительного взноса. До принятия решения приезжие мусульмане тоже могли молиться в любой день, кроме пятницы, покупая входной билет посетителя.

В воскресенье АСИ закрыла область, где мусульмане совершают омовение перед молитвами, разочаровав нескольких мусульманских туристов, которые пришли на молитву в мечеть, расположенную рядом с великолепным мавзолеем.

«Нет никакой логики в закрытии дверей мечети для верующих», - сказал один из студентов, пришедших помолиться в воскресенье, в интервью Times of India. Другие студенты назвали этот шаг «антисекулярным и ретроградным».

АСИ также сообщила имаму и работникам мечети, чтобы они приезжали только по пятницам.

Сайед Ибрагим Хуссейн Заиди, президент Комитета Тадж-Махал Интизамия, говорит, что нет никаких оснований останавливать молитвы в мечети, ведь это давняя традиция. Он сказал, что нынешнее правительство, как на федеральном, так и на провинциальном уровнях, занимает антимусульманскую позицию.

Заиди сказал, что планирует встретиться с чиновниками АСИ, чтобы поднять вопрос о молитве в мечети.

Приказ окружного судьи Агры в январе 2018 года запретить нерезидентам совершать пятничные молитвы, после того как поступили жалобы о том, что «посторонние, в том числе бангладешцы и неиндийцы» использовали молитвенное время в качестве предлога для входа в комплекс по пятницам.

Приказ был оставлен в силе, несмотря на ходатайство, поданное в Верховный суд.

На самом деле, очевидно, что индуистское националистическое правительство Нарендры Моди фактически пользуется опытом своего союзника, Израиля, и использует археологию в качестве оправдания для закрытия мусульманских объектов.



Но было бы ошибкой не видеть истинных причин такого решения, за которым лежит стремление уничтожить любую память о мусульманском наследии Индии, которое апологетами хиндутвы рассматривается как чужеземное.

Отметим, что в Индии сейчас также возобновились жаркие споры о строительстве храма Рамы в Айодхье, на месте разрушенной мечети Бабри. Напомним, что мечеть Бабри, построенная около 1528 года предположительно на развалинах индуистского храма Рамы в Айодхье (город считается священным у индусов, как место рождения «божества» Рамы), всегда вызывала споры инудистов с мусульманами, и была в конце концов разрушена беснующейся индусской толпой в 1992 году. АСИ здесь сыграла тоже немалую роль, ведь именно ее неоднократные археологические раскопки указали на наличие развалин индуистского храма под мечетью, вопреки тому, что сама индуистская традиция 16 века не упоминает Айодхью в качестве какого-либо центра паломничества. Результаты раскопок неоднократно ставились под сомнение другими специалистами, утверждавшими, что храм, если он и был, скорее всего не был храмом Рамы (более похож на храм Шивы, а некоторые утверждают, что это была буддистская ступа), и пришел в запустение до того, как мусульмане построили мечеть.

До сей поры требования индуистских фундаменталистов «восстановить» храм Рамы не удовлетворялись ни одним правительством Индии. Однако сейчас, как считают националисты, пришло самое время, потому что правительство Моди само позиционирует себя как правительство «поклонников Рамы» и обещало построить его храм. Президент Вишва Хинду Паришад, центрального органа хиндутвы, убежден, что уже на зимней сессии парламента Моди предложит законопроект о «восстановлении» храма Рамы.

Как бы то ни было, следим внимательно за археологическими службами, они сегодня исполняют свою важную роль в индустрии исламофобии, будь-то Индия, Израиль или другие места.