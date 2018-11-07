Перекрестится ли Абдулатипов в Саудовской Аравии?

Автоматически крестящийся и ставящий свечки в православных церквях Рамазан Абдулатипов будет представлять Россию в Организации Исламского Соотрудничества (ОИС). Соответствующее решение вчера было принято комитетом Совета Федерации России по международным делам, поддержавшим кандидатуру этого "крестного отца".

Чуть ранее озвучивались планы сделать Абдулатипова послом России в Саудовской Аравии, однако, теперь в них, видимо, придется внести коррективы. Как заявил Абдулатипов, в отличие от своего предшественника Сергея Козлова он не собирается совмещать две эти должности, а полностью сосредоточится на работе по международной исламской линии.

Если серьезно, дело даже не в несоответствии многочисленных действий и заявлений Абдулатипова исламскому вероубеждению - в конце концов, Россия немусульманская страна и представлять ее в ОИС не обязательно должен мусульманин, как это уже ранее делал Козлов.

Однако назначение в качестве представителя России в Исламском мире откровенного паяца, не отягощенного интеллектом, наглядно свидетельствует о том, как в Кремле воспринимают мусульман.