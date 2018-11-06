В Сирии погибло несколько наемников из «ЧВК Вагнера»

В Сирии 4 ноября в результате взрыва в здании полиции погибли шестеро российских наёмников из "ЧВК Вагнера". Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой свой источник в Сирии.

По информации издания, инцидент произошел на трассе Дамаск-Дейр-эз-Зор. В результате подрыва также погибли пятеро солдат асадитской армии. Российские наёмники присутствовали там в качестве усиления 5-го корпуса войск режима.

Напомним, что российские СМИ неоднократно размещали публикации о существующей "частной военной компании Вагнера", численность которой, по разным сведениям, до четырех тысяч человек. Наемники, предположительно, воевали на востоке Украины в рядах про-российских сепаратистов, а также воюют в Сирии на стороне войск Башара Асада.

Однако, Кремль отрицает отправку частных военных контрактников в Сирию. К тому же наемничество в России запрещено законом и наказывается как уголовное преступление лишением свободы на несколько лет.