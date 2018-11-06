В Саудовской Аравии запустили проект строительства первого ядерного реактора

Саудовский наследный принц Мухаммад бин Салман запустил в понедельник проект по постройке первого ядерного реактора в королевства.

Проект, описанный государственным агентством Саудовской Аравии по ядерным исследованиям как реактор низким энергопотреблением, входит в число семи других стратегических разработок, которые принц начал во время посещения в Эр-Рияде правительственного исследовательского центра области науки и техники имени короля Абдуль-Азиза.

Принц-наследник также заложил фундамент для исследовательского центра авиации в Международном аэропорту имени короля Халида.

Другие проекты будут заниматься такими темами как возобновляемые источники энергии, опреснение воды и генетическая медицина.

Все эти проекты являются частью концепции «Видение 2030», амбициозного плана наследного принца по ребрендингу королевства с целью развития современной экономики и диверсификации, призванной избавить страну от нефтяной зависимости.