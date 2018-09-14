Турция направила подкрепления к сирийской границе

Турция продолжает развертывать войска и тяжелое вооружение на своей юго-западной границе с Сирией в ожидании крупного наступления асадитского режима и его союзников на оппозиционную территорию.

В начале четверга турецкий военный конвой прибыл в турецкий форпост недалеко от города Морок, в провинции Сирия в северной провинции Хама.

По сообщениям «Аль-Джазиры», в гражданский аэропорт Хатая прибыл военный самолет, который выгрузил десятки солдат, примерно в 50 км от турецко-сирийской границы.

Напомним, что в Турции уже есть 3,5 миллиона сирийских беженцев и она опасается другого крупного притока, если силы Башара аль-Асада, поддерживаемые российской авиацией, нападут на последний оставшийся оплот оппозиционных бойцов в провинции Идлиб.

Однако, вопреки надеждам многих мусульман, наблюдающих за Идлибом, эти войска вряд ли будут вмешиваться в кровавую расправу над повстанцами. По словам экспертов, укрепление границы является чисто защитной мерой.

«Если вы посмотрите на типы этих оружейных систем, я бы сказал, что они все предназначены для оборонительных целей. Поэтому я не думаю, что у Турции есть наступательные намерения и возможности в военном отношении вмешаться в головоломку Идлиба», - сказал турецкий военный эксперт Метин Гюрджан в интервью «Аль-Джазире».

«Это своего рода профилактическое, оборонительное наращивание вооруженных сил для управления ожидаемым потоком беженцев из-за этого толчка сирийских сил, поддерживаемых Россией с юга».

Конфронтация между турецкими силами и сторонниками асадитского режима, «крайне маловероятна», если наступление на Идлиб начнется, сказал Гюрджан.

Он отметил, что Россия продолжает контролировать воздушное пространство Сирии, и Турция вряд ли начнет военные действия там без одобрения России.

«Я не ожидаю крупномасштабного наземного наступления [асадитов]. Это будет постепенная, постепенная осадная война, которая может продолжаться, возможно, от девяти до десяти месяцев», - сказал Гюрджан.

Он добавил, что Турция вряд ли выведет свои наблюдательные пункты, укомплектованные ее войсками, если начнутся тяжелые бои.

«Это поддерживаемые Россией наблюдательные пункты, главной целью которых является предотвращение расширения про-иранских шиитских ополченцев от Алеппо до Идлиба», - сказал он.

По словам Гюрджана, Россия также хочет ограничить влияние Ирана в Сирии и не допустить его распространения в провинцию Идлиб.

Почти 40 000 человек уже покинули Идлиб после того, как асадитско-российские воздушные атаки усилились в течение последних двух недель. По оценкам ООН, в худшем случае около 900 000 гражданских лиц могут покинуть Идлиб, если начнется полномасштабное наземное наступление.

Турецкие официальные лица неоднократно предостерегали Москву и Дамаск от нападения на Идлиб, заявив, что это приведет к еще одной массовой волне беженцев, направляющихся в Турцию.

За прошедшую неделю Турция развернула подкрепления и расширила оборонительные структуры примерно на десятках наблюдательных пунктов на территориях, находящихся под контролем оппозиции, в Идлибе, западном Алеппо и северных провинциях Хама.