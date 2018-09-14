В Марокко принят «исторический» закон в защиту женщин от насилия

В среду в Марокко вступил в силу новый закон, который криминализовал насилие в отношении женщин.

Написанный еще пять лет назад и утвержденный парламентом 14 февраля, законопроект налагает более жесткие меры наказания на лиц, совершивших различные виды насилия по отношению к женщинам, как в частной, так и в общественной сферах, включая изнасилования, сексуальные домогательства и домашнее насилие.

Локально известный как закон Хаккауи по имени министра по семейным делам и женским вопросам Бассимы Хаккауи, закон также дает определение сексуальных домогательств, включая в них слова или сигналы сексуального характера, даже если они переданы в Интернете или по телефону.

Кроме того, предусматривается наказание для людей, которые пытаются заставить кого-то вступить в брак с применением насилия или угрозы насилия.

Признанные виновными в нарушении закона получат тюремные сроки в пределах от одного месяца до пяти лет и штрафы от 200 до 1000 долларов США.

Приветствуя закон, критики говорят, что он не затрагивает весь спектр преступлений.

В частности, в законодательстве не предусматривается явный запрет на изнасилование в браке или насилие со стороны супругов, и не дается четкого определения насилию в семье, в результате чего женщины становятся уязвимыми.

Закон также не дает финансовой помощи пострадавшим и не определяет роль правительства в оказании поддержки и услуг жертвам, говорится в пресс-релизе Human Rights Watch.

Согласно данным исследований, насилие в отношении марокканских женщин по-прежнему широко распространено. В 2009 году сообщалось, что 62,8 процента женщин испытали физическое, психологическое, сексуальное или экономическое насилие. Из опрошенных 55 процента сообщили о «супружеском» насилии и 13,5 процента сообщили о «семейном» насилии.

Это также стало горячим вопросом в августе прошлого года после того, как в Интернете было опубликовано видео, на котором молодая женщина в автобусе подвергалась сексуальному насилию со стороны группы подростков, в то время как водитель и пассажиры игнорировали ее призывы о помощи.

По данным информационного агентства AFP, в прошлом году марокканскими судами было рассмотрено около 1600 случаев изнасилования, что в два раза больше, чем в предыдущие годы.

В целом закон весьма полезный. Вопреки сообщениям некоторых псевдоэкспертов о том, что якобы «консервативные исламисты» противились его принятию, на самом деле именно они и были его инициаторами. Министр Бассима Хакауи является членом консервативной исламистской Партии справедливости и развития, как и премьер-министр Саадеддин Османи. Единственные проблемы, которыми могли быть недовольны кто либо, кроме радикальных феминисток, как раз учтены, и к слову, именно за это его критикуют, как «недостаточный».

Министр Бассима Хакауи



Однако, вопрос куда более широк. Разумеется, принятие специального закона не означает, будто раньше в Марокко было разрешено насилие в семье и сексуальные домогательства. Количество изнасилований увеличивается за последнее время не потому что внезапно в Марокко легализовали изнасилование. Так сможет ли помочь специальный закон сейчас? Может ли помочь закон, направленный на борьбу с последствиями, если не искоренять причины?

Проблемы Марокко и прочих стремительно секуляризирующихся мусульманских стран в том, что они десятки лет посвятили разрушению традиционной системы разделения полов, призванной защищать женщину, чтобы в конце концов последовать за новым уже западным трендом вынужденного нео-пуританизма. Так какой смысл заново изобретать велосипед и оговаривать в законе о том, что нельзя делать непристойные предложения женщинам, не говоря уже о том, чтобы бросаться на нее толпой в автобусе, если более тысячи лет это было само собой разумеющимся делом для жителей Марокко? С тех самых пор, как на их землю пришел Ислам.