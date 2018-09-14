Конституционный суд Турции отказал мусульманам в открытии Айя Софии для молитвы

Конституционный суд Турции 13 сентября отклонил заявление, поданное частной ассоциацией, призывающей к открытию мечети Айя-София для поклонения, как «неприемлемое» на основании «несоответствия ratione personae», сообщает государственное агентство Anadolu.

Конституционный суд отклоняет заявления как «несовместимые с ratione personae», когда заявитель не является жертвой событий или мер, о которых идет речь.

Базирующаяся в Стамбуле ассоциация (дернек) обратилась к турецкому правительству с просьбой принять меры по открытию Айя София для молитвы еще в 2004 году, но не получила ответа.

В 2005 году они обратились в Государственный совет, который отклонил просьбу ассоциации. На этот раз ассоциация принесла дело в Конституционный суд, в заявлении от 2015 года, в котором утверждалось, что нынешний музейный статус Айя Софии нарушает свободу религии и убеждений.

Как видим, конституционный суд Турции считает, что свободу религии и убеждений музейный статус Айя Софии не нарушает.

Отметим также, что с 1 октября будут повышены цены на билеты во многие музеи и Стамбула и других городов Турции. Так, вход в Айя Софию будет стоить уже 60 турецких лир (на 50% дороже чем сейчас). Эта мера, явно связанная с нынешним экономическим кризисом в Турции, вызвала негодование среди некоторых турок, ведь это значит, что не только мечеть не откроют для молитв, но более того, попасть в нее как в музей будет сложнее.