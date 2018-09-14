Крик души Курчалоя

Во вторник 11 сентября в Чечне завершилось судебное дело в отношении 14 уроженцев Курчалоевского района Чечни. Осужденным было от 18 до 30 лет.

В день финального судебного заседания на месте Шалинского районного суда собрались родственники осужденных общей численностью не меньше 100 человек. Как отметил чеченский блогер Tumso Abdurahmani на своей странице в Facebook, стихийная акция протеста родственников у суда стала беспрецедентной для Чечни за последние годы:

Могу точно сказать, что подобная массовая протестная реакция является чем-то новым для кадыровской Чечни. Думаю, стоит ожидать репортаж на ЧГТРК «Грозный» с извинениями участников акции.

По сообщениям местных жителей, осужденным дали от 9,8 до 10 лет лишения свободы. Подробности данного дела официальные источники Чечни пока что не дают, на данный момент известно только фамилии осужденных:

Мусаев

Джабраилов

Абубакаров

Алиев

Титиев

Довлетукаев

Юсупов

Эльдаров

Чимаев

Эдильханов

Асуханов

Джабихаджиев

Шовхалов

Абуев

По всей видимости, осужденные проходят по делу зачистки и спецоперации в Курчалоевском районе Чечни, которая прошла в январе 2017-го года. Тогда, помимо убитых были и задержанные, которых обвиняли в подготовке к "совершению серии резонансных тяжких преступлений".