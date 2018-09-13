В Крыму прошел обыск у активиста Османа Белялова

В оккупированном Крыму снова обыски (хотя судя по всему они не прекращаются). На этот раз в Бахчисарае нагрянули к активисту правозащитного объединения «Крымская солидарность» Осману Белялову. Его дом обыскали, а отца Белялова увезли в отделение полиции.

Кроме того были задержаны стримеры, снимавшие весь процесс обыска на камеру, Селим Тайфуков и Ээльдар Умеров. Сам Белялов во время обыска дома отсутствовал. Еще рано утром он выехал в Симферополь, но как сообщается — до места назначения не добрался. Пока что активисты не знают, где он находится, и не могут с ним связаться.

Напомним, что еще в 2016 году суд в оккупированном Крыму оштрафовал Османа Белялова на 10 тысяч рублей за в участии в т. н. "несанкционированном митинге". Митингом власти назвали собрание активистом возле кафе, когда они узнали, что оккупационные власти проводят обыски в домах крымских татар.

Родной брат Османа, Мемет Белялов, был задержан в октябре 2017 года по обвинению в причастности к Хизб ут-Тахрир.*

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