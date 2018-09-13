Трамп обматерил Сиси

Очередным (из регулярного множества) откровением о нравах и порядках, царящих в команде нового президента США, стала изданная на днях книга американского журналиста Боба Вудварда, много лет работающего с источниками в Белом доме.

В частности, речь идет об эпизоде общения президента Дональда Трампа с его советником Джоном Доудом в связи с делом американки египетского происхождения Аян Хиджази. Она 4 года удерживалась за решеткой хунтой Сиси и в конце концов была выпущена по настоятельной просьбе Трампа.

Комментируя это дело, Трамп, по сообщению журналиста, назвал своего египетского партнера Абдельфаттаха ас-Сиси "...* убийцей", посетовав, что ему было крайне сложно решить это дело.

Отметим в этой связи, что Хиджази в данном случае крупно повезло, что она американка, за которую было вынуждено вступиться ее государство по настоянию многочисленных правозащитников и СМИ. Три года понадобилось США, чтобы добиться ее освобождения, и это при том, что она не была членом ни исламских, ни других оппозиционных организаций, а просто вела в стране своего происхождения социально-благотворительную деятельность.

А вот за тысячи египтян, которым не так повезло, никто не заступится. И Трамп, как он это заявлял не раз, будет поддерживать этого "...убийцу", потому что тот вполне отвечает американским интересам.

* - (крайне резкое прилагательное матерно-сексуального характера)