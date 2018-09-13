ЕС наказывает Венгрию — за отступление от демократии

Законодатели Европейского союза в подавляющем большинстве проголосовали за принятие дисциплинарных мер против венгерского правительства из-за нарушения им демократических правил, что стало потрясающим политическим ударом для премьер-министра Виктора Орбана.

При голосовании 448 голосов «за», 197 «против» и 48 воздержавшихся, впервые в истории европейское законодательство запустило процедуру статьи 7 против государства-члена ЕС.

Беспрецедентное голосование, инициированное голландскими представителями от партии зеленых, позволяет лишить Венгрию права голоса в ЕС, так как правление Орбана «нарушает ценности, на которых строился этот союз».

Венгерская сторона утверждает, что таким образом ее наказывают за антииммиграционную позицию. «Это решение, осуждающее Венгрию и венгерский народ, было сделано, потому что мы, венгры, продемонстрировали, что миграция не является необходимым процессом и что миграция может быть прекращена», - сказал министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто журналистам в Будапеште.

С момента прихода к власти в 2010 году Орбан оказывал давление на суды, средства массовой информации и неправительственные группы, а также отказался принимать беженцев.

Хотя ЕС часто протестовал, он в значительной степени не был способен остановить растущий авторитаризм Орбана. Но всплеск поддержки националистических и популистских политиков по всему союзу вызвал более сильную реакцию. Выступая перед собранием во вторник, Орбан сказал, что не склонится перед «шантажом» ЕС и не примет его политику.

Голосование считается по настоящему историческим, но безусловно, речь о том, что ЕС, якобы поддержал венгерский народ, является лукавством, ибо венгерский народ в основном разделяет антимигрантские настроения Орбана. Но помимо своей антииммигрантской позиции, правительство Орбана также обвиняется в том, что оно давит на независимые СМИ и научные круги, увольняет независимых судей, расправляется с организациями, помогающими бездомным, мигрантам или обездоленным группам, таким как цыгане, и потворствует коррупции в правительстве.

Голосование означает, что другие государства ЕС должны теперь решить, что делать с Венгрией.

Самое суровое наказание в соответствии со статьей 7 статута лишает Венгрию прав голоса в ЕС. Однако этот шаг крайне маловероятен, поскольку остальная часть ЕС нуждается в единогласии.

Предполагается, что националистическое и антимиграционное правительство Польши, против которого Комиссия ЕС также медленно применяет процедуры Статьи 7 в течение последних двух лет из-за опасений относительно независимости судебной системы, заблокирует любые жесткие действия против Орбана. Зато, к слову, антимигрантская и право-консервативная Австрия проголосовала против «за» наказание Орбана. Такая вот австро-венгерская солидарность.

На фоне происходящего все меньше удивления должно вызывать участие Венгрии в таких мероприятиях, как прошедшая недавно встреча глав стран Тюркского совета. Возможно мы еще дождемся появления Орбана на встречах стран ЛАГ и ОИС,