Арестован подозреваемый в организации теракта в турецком Рейханлы

Турецкие спецслужбы задержали в сирийской провинции Латакия подозреваемого в организации террористического акта 11 мая 2013 года в городе Рейханлы на юго-востоке Турции, когда в результате взрывов двух заминированных автомобилей погибло 32 человека.

34-летний Юсуф Назик был захвачен турецкими разведчиками на территории подконтрольной асадитам Латакии, в результате точечной операции.

Назик, родившийся в южной провинции Хатай, признался, что сыграл ключевую роль в теракте 2013 года в качестве координатора между его исполнителями и асадитским режимом, который, по его словам, вдохновил нападение. Он указал на сирийского разведчика по имени Мухаммад, под кодовым именем «Хаджи».

Турецкие суды дали пожизненное заключение девятерым арестованным подозреваемым в феврале, а еще восемь подозреваемых, в том числе Назик, оставались беглецами.

В ходе допроса Назик рассказал турецким силам безопасности, что по заданию спецслужб Дамаска он выбрал место преступления до нападения и переправил взрывчатку из Сирии в Турцию. Он добавил, что также достал два автомобиля для операции.

Высокопоставленный турецкий чиновник сказал, что они принимают информацию, предоставленную Назиком об участии спецслужб Дамаска в нападении на Рейханлы в 2013 году «очень серьезно».

«Его показания подтверждают давние слухи об активной роли режима Асада в теракте, в результате которого погибли 53 невинных человека. Поимка и переправка Назика должны служить напоминанием всем другим преступникам, что мы никогда не прекратим охоту на них. Мы приложим все усилия, чтобы найти вас, поймать вас и привлечь к ответственности», - сказал чиновник.

Эта решимость по отношению к режиму Асада пожалуй один из самых важных моментов в истории с поимкой Юсуфа Назика.