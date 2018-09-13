Палестинцы строят новую деревню около Хан аль-Ахмар

Палестинские активисты позавчера заложили новую деревню напротив деревни Хан аль-Ахмар, которая должна быть уничтожена оккупационными силами, сообщает газета «Кудс Пресс».

Пять мобильных домов были размещены на земле прямо напротив старой деревни. Над новой деревней был поднят палестинский флаг. Новое место назвали Вади аль-Ахмар (Долина Аль-Ахмар) вопреки планам оккупантов уничтожить исторические арабские деревни.

В прошлую среду Высокий суд Израиля отклонил ходатайство, поданное от имени жителей Хана аль-Ахмара, о прекращении планов израильских властей по выселению бедуинов деревни Хан аль-Ахмар и уничтожению их домов.

Хан аль-Ахмар является домом для бедуинов Аль-Джаххалин, которые являются беженцами из пустыни Негев и проживают в этом районе с момента их перемещения израильской армией в 1967 году. Израиль отказался признать общины бедуинов аль-Джаххалин или предоставить им разрешения на строительство - стратегия, часто используемая Израилем для обозначения любого бедуинского дома незаконным.

Снос деревни позволил бы создать «еврейский коридор» из незаконных поселений, как стало ясно из опубликованных документов.