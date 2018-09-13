Палестинцы наконец-то получили почту — спустя 8 лет

В последнее время жизнь людей на оккупированных палестинских территориях лишь ужесточаются благодаря новым мерам со стороны Израиля и администрации Трампа. Но чтобы понять, насколько мы далеки от разрешения израильско-палестинского конфликта, можно не упоминать даже вопрос Восточного Иерусалима. Здесь достаточно одного факта — палестинцы годами не могут получить свою почту.

На этом фронте, по крайней мере, есть движение. После восьми лет задержания пакетов, предназначенных для Газы и Западного берега, Израиль, наконец, передал 10,5 тонны почты в августе этого года.

С 2010 года пакеты с надписью «Израиль» проходили через израильскую таможню и доставлялись как обычно, но те, где адрес был обозначен как «Палестина», отправляли через Иорданию, где они собирали пыль в хранилище.

Израиль отказывается объяснять, почему он так долго блокировал эту почту от въезда на оккупированные палестинские территории. Но как говорят сотрудники палестинской почты, которым сейчас приходится сортировать тонны поврежденных или прогнивших пакетов, проблема политическая — в Израиле не признают Палестину ни в каком виде.

Палестинская почта сейчас стремится как можно скорее разнести письма получателям. Но что касается долгосрочного решения, то его еще нет: Израиль говорит, что релиз был разовым жестом доброй воли.