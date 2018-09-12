«Дагестанец, работавший на ИГИЛ и Украину, собирался убить полевого командира в ДНР» - ФСБ РФ

В Смоленской области на днях (9 сентября) задержали уроженца Дагестана, Меджида Магомедова. Его подозревают в связях с ИГИЛ*, но как будто этого мало, ФСБ России заявляет, что он еще и готовил покушение на российского участника боевых действий на Востоке Украины, воевавшего на стороне ДНР. Как сообщает «Кавказский узел»:

«По данным ФСБ России, Магомедов посетил Украину в начале 2018 года, где познакомился с представителями украинских спецслужб и получил задание убить командира одного из подразделений самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, проживающего в Смоленской области. Он также получил оружие - самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте и пистолет, говорится в сообщении ведомства. Магомедов был заподозрен в сотрудничестве с запрещенными судом в России организациями «Правым сектором» и «Исламском государством», сообщила пресс-служба УФСБ».

Командиром ДНР, которого якобы должен был убить Магомедов, является Сергей Фомченков, один из лидеров лимоновской «Другой России». Впрочем, Фомченков, хоть и является уроженцем Смоленска, бывает в нем не часто, большую часть времени проводя в ДНР (видимо, «организаторы» из СБУ не в курсе этого).

Было бы нечестным сказать, что для кого-то стали сюрпризом те удивительные связи, которые российские правоохранители «находят» между различными врагами Кремля. В конце концов, мы помним, что даже Арсения Яценюка, бывшего премьер-министра пост-майданной Украины, следственный комитет РФ обвиняет в том, что тот воевал в Чечне в 90-х годах против федеральных сил. Хотя особое удивление это все же может вызвать, если вспомнить, что одновременно со сказками про игиловско-украинский заговор лидер страны совершенно серьезно утверждает, что два агента ГРУ, которых Лондон обвиняет в попытке убить Скрипалей, ни в коем случае не являются преступниками.

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