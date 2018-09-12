В Казахстане разгорается новый конфликт вокруг хиджаба в школах

Несколько дней назад мы сообщали о скандале, который разгорелся в таджикском селе Фирдоуси в Казастане, когда администрация школы отказалась в первый же день нового учебного года пускать на занятия более 200 учениц с покрытой головой. Большинство учениц и их родителей все же были вынуждены согласиться с требованиями администрации, но десять школьниц все же отказались снимать платки, а родители семи из них забрали документы из школы.

Тем временем, разгорается новый похожий конфликт, на этот раз в поселке Тугыл Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Там тоже несколько учениц посещали школу, будучи одетыми в хиджаб. Как сообщает местная пресса, на школьниц нажаловался властям некий «неравнодушный местный житель» и сейчас этим вопросом занялись местные чиновники, у которых видимо больше нет забот, кроме как стягивать платки с девочек.

Но и это еще не все. Похожие случаи происходят и в других регионах Казахстана, тем самым побуждая общество активно обсуждать рамки секуляризма и права на свободу совести и вероисповедания.