Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во вторник заявил о том, что Саудовская Аравия отвергает любые изменения исторического статуса Иерусалима, а также выражает поддержку БАПОР, агентству ООН по поддержке палестинских беженцев.

Обращаясь к арабским министрам иностранных дел, собравшимся в Каире на встрече Лиги арабских государств, аль-Джубейр сказал, что палестинское дело остается на вершине приоритетов королевства.

Аль-Джубейр, который был председателем 149-й сессии совета министров ЛАГ, подчеркнул стремление королевства объединить арабскую позицию и повысить эффективность деятельности Лиги арабских государств, с тем чтобы справиться с последними события на арабских политических, социальных и экономических аренах.

Сообщается, что в кулуарах аль-Джубейр провел встречи с иракскими, египетскими и иорданскими коллегами, а также председательствовал на специальной сессии министров иностранных дел арабских стран для обсуждения кризиса, с которым сталкивается Агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Впрочем, основным повторяющимся рефреном в выступлениях аль-Джубейра было предостережение от угрозы иранского вмешательства в регионе, особенно в Йемене.